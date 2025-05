En Sinaloa han matado y torturado a trabajadores del campo agrícola por denunciar hechos de violencia: Riveros

CULIACÁN._ Trabajadores del campo agrícola sinaloense han sido víctimas de tortura y asesinato por denunciar a las instancias de seguridad correspondientes hechos violentos ocurridos en cerca de estos campos, reveló el ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría.

Además, indicó que tiene contabilizados al menos diez privaciones de la libertad de personas que laboran en el campo agrícola.

Señaló que, por miedo a represalias, productores y trabajadores agrícolas evitan denunciar, lo que impide que se conozca la totalidad de los hechos violentos en el sector.

“Hay muchas cosas que por temor a lo que está sucediendo definitivamente no se hace, por temor a que haya..., o sea, le tenemos más miedo a las represalias como productores porque una de las cosas que hemos platicado mucho con los encargados de la seguridad nos dicen ‘es que si no hay denuncia no podemos hacer nada’, es que es bien difícil que un agricultor dé una denuncia.

“Imagínate decir ‘oye, aquí están en mi campo, posiblemente llegue el Ejército, hace unos arrestos y al día siguiente, ¿qué? A los que no arrestaron, al día siguiente van a regresar y eso ya ha sucedido. Están acusando a trabajadores, a veladores de que han puesto, por decirlo, que han puesto el dedo, que han acusado o que han denunciado a las autoridades y han matado, han golpeado y han torturado gente incluso gente por este tipo de cosas”, declaró.

“¿Qué podemos hacer nosotros? A nosotros nos corresponde cuidar a nuestra gente y eso es en lo que nos hemos enfocado y es bien difícil, o sea, nosotros tenemos palas, azadones, no tenemos metralletas”.

“(...) podemos hablar de más de diez (personas privadas de la libertad). Si ha estado extremadamente complicado, entonces urge una solución”, dijo.

El ex presidente del organismo mencionó que luego de que los hechos violentos se han extendido hacia esas zonas fuera de la ciudad donde se ubican los campos agrícolas, han optado por cambiar las dinámicas del sector. Entre ellas, han reducido horarios, han cambiado los vehículos en que se mueven y han optado por disminuir el transporte de personal del campo.

Su declaración se da en medio de un posicionamiento que la Aarc dirigió al Gobierno federal, estatal y municipal, para Culiacán y Eldorado, en donde señalan que la violencia ha afectado en gran medida a la agricultura en el centro del estado.

“¿Cuál es la solución? La solución ellos saben, ellos son los expertos, ellos son los que tienen ese trabajo, ellos son los que tienen los medios, lo único que necesitamos nosotros es volver, no vamos a pedir un mundo color de rosa porque sabemos que no es posible pero tenemos que volver a los índices que teníamos antes de que sucediera esto. O sea, regresar a los índices delictivos o contabilidad que teníamos previo a septiembre y ya de ahí rebajarlo para dejarlo en cero”, compartió.

Balaceras cerca de campos agrícolas

El 20 de enero Iván, de 1 año y 7 meses de edad, resultó herido con una esquirla de bala en la mejilla tras una refriega entre civiles armados este jueves en Paralelo 38, Navolato. Además de Geovanna, de 34 años, y Jaime, de 24 años, padres del menor, también resultaron heridos en el mismo hecho.

El 13 de abril, un enfrentamiento a balazos entre civiles armados en las inmediaciones del Campo Paralelo 38, en Navolato, dejó como saldo un hombre sin vida y tres vehículos asegurados.

Además, el 25 de abril, alrededor de las 11:30 horas se reportó un enfrentamiento armado en el campo Paralelo 38 en Navolato. Luego de que pobladores de esa comunidad dijeron haberse visto obligados a refugiarse en sus casas, e informar al número de emergencias 911.