En Sinaloa han muerto cinco personas por golpe de calor: Salud

En Sinaloa cinco personas han muerto por golpe de calor, mientras acumula 20 casos por este padecimiento relacionado con las altas temperaturas, informó el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Señaló que también se han registrado 115 casos de agotamiento por calor, cifras que ya se encuentran por encima de las reportadas el año pasado.

“Ya vamos por encima de los casos del año pasado en cuanto a golpes de calor, pero actualmente llevamos 20 golpes de calor y 115 agotamientos”, señaló.

González Galindo atribuyó el incremento a las temperaturas que se han registrado en el estado durante las últimas semanas, aunque indicó que los servicios de salud mantienen la atención para estos casos.

“Vamos un poco por encima, es esperado porque las temperaturas realmente han estado muy complejas”.

Respecto a las cinco defunciones, explicó que una de las más recientes correspondió a una persona que se encontraba a la intemperie cuando presentó la complicación.

El Secretario señaló que los casos de fallecimiento se han registrado en municipios como Guasave, Sinaloa de Leyva y El Fuerte.

Añadió que los centros de salud mantienen abasto suficiente de Vida Suero Oral y que las unidades médicas continúan brindando atención a las personas que presentan síntomas relacionados con las altas temperaturas.

“Los centros de salud mantienen abasto suficiente”, aseguró.