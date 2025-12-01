En Sinaloa hay abasto de medicamentos para atender VIH: Kenny Inzunza

A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, garantizó que en Sinaloa hay suficiente abasto de medicamentos para atender a personas con VIH.

“Estamos completamente cubiertos, incluso tenemos medicamento que todavía nos alcanza para un año más, todavía falta el insumo de 2026, hay suficiente, solamente hay que acercarse a los Servicios de Salud de Sinaloa”, comentó.

En Noticiero Noroeste, informó que hay un padrón de 2 mil 188 personas en tratamiento, de las cuales, el 96 por ciento se encuentran con carga indetectable, es decir, que pese a tener la infección, la carga viral es tan baja que en los estudios no se refleja, y por lo tanto, deja de ser contagioso.

Asimismo, indicó que a nivel nacional, Sinaloa apenas representa el 2 por ciento de los casos con VIH.

Pese a los avances en la atención, consideró que hay personas que temen realizarse pruebas o llevar un tratamiento, por los estigmas que hay, no obstante, recordó que la esperanza de vida aumenta para quienes tratan la infección.

En ese sentido, llamó a que la población acuda a los centros de salud y unidades médicas para realizarse pruebas, para la detección de VIH.

“Aquí en Sinaloa tenemos unidades especializadas, que se llaman UNEMES CAPASITS, con tratamiento multidisciplinario, que son tratadas por médico, psicólogo, odontólogos y trabajadores sociales, lo que nos ha ayudado a que haya un buen apego al tratamiento”.