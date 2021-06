En Sinaloa hay más de 88 mil alumnos en riesgo de abandono escolar: SEPyC

En Sinaloa, de los 141 mil 598 niños, niñas y adolescentes que en febrero de 2021 se encontraban en riesgo de abandonar sus estudios la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, ha atendido a 53 mil 545, pero siguen 88 mil 53 estudiantes propensos a dejar sus trayectorias educativas.

Estos datos fueron revelados por el titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía López, que en conferencia de prensa transparentó las estrategias con las que el sistema educativo se ha encargado de evitar el abandono escolar por la pandemia de coronavirus.

“La escuela no es el problema, es la solución, y en tiempos de pandemia con más razón”, mencionó el funcionario estatal.

“Lo importante no es el papelito si pasaron o no pasaron, lo importante es saber si el niño está cumpliendo su derecho humano a la educación. Toda la diferencia está en la posibilidad de ese niño de seguir su camino a si el sistema simplemente reporta ‘no se preocupen, el porcentaje de abandono es muy chico’, ese no es el tema”.

En septiembre de 2020, a seis meses de que iniciara la educación a distancia, los datos de la SEPyC indicaron que existía riesgo de abandono escolar en 9 mil 563 niños, niñas y adolescentes, lo que correspondía al 1.6 por ciento de la comunidad estudiantil de la entidad.

Cinco meses después, en febrero de 2021, esta cifra se elevó al 16.7 por ciento de alumnos en riesgo de abandonar sus estudios, lo que se traduce en 141 mil 598 niños, niñas y adolescentes.

“Este porcentaje nunca lo perdimos de vista, y quiero decirlo muy pausado, más allá que una estadística respecto a las trayectorias de niños y niñas, le dimos nombre y apellido”, señaló Mejía López.

De los 141 mil 598 ubicados en riesgo de abandono escolar, 38 mil 393 eran estudiantes desvinculados e incomunicados con sus docentes, 56 mil 318 niños eran alumnos con comunicación intermitente, y 46 mil 887 tenían calificación por debajo del 7.

“A cada grupo se le atendió de manera específica: los que estaban incomunicados se les buscó por diferentes medios, los que tenían comunicación intermitente fueron citados a los Centros Comunitarios de Aprendizaje, y los que tenían baja calificación fueron priorizados por sus docentes”, señaló el titular de la SEPyC.

“Todos estos niños en Sinaloa los empezamos a calificar como niños con riesgo de abandono escolar, en todo momento, nos permitió decir claro y fuerte el problema de la pandemia, la otra cara de esa pandemia, puede ser una crisis en el sistema educativo que se viva en el abandono escolar. Para los alumnos con nula comunicación seguimos profundizando una estrategia que nos había dado resultados a los 3 meses de pandemia y que se llamó “Desde hoy a la Escuela”, esta estrategia tenía como objetivo recuperar a esos niños desvinculados que estuvieron inscritos pero luego se perdió total comunicación con ellos. Una segunda estrategia fue con los niños que tenían por debajo de 7 de promedio, y nos concentramos en reforzar su aprendizaje y darles un acompañamiento puntual. Luego estos niños que un día estaban en contacto y otro no y por ellos empezó a nacer esto que se dio a conocer como los centros comunitarios de aprendizaje”.

Con estas acciones se atendieron los 53 mil 545 niños divididos en los tres rubros antes mencionados: de los 38 mil estudiantes incomunicados, 13 mil fueron ubicados; de los 56 mil con comunicación intermitente; 26 mil asisten a los CCA; y de los 46 mil con calificaciones bajas, 13 se encuentran en acompañamiento.

“A día de hoy estos son los resultados de cómo estamos cerrando nuestro sistema educativo y sobre todo cómo están cerrando los niños y las familias a 15 meses de pandemia”, dijo el funcionario estatal.