$!En Sinaloa, la mayoría de los asesinatos de mujeres se cometieron con armas de fuego en 2025

El uso de armas de fuego en asesinatos de mujeres en Sinaloa registró un incremento durante este 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado. La información, actualizada al 30 de noviembre, revela que este medio concentra la mayoría de los casos, en un contexto donde también aumentó el número total de víctimas. Según el registro de “Mujeres ofendidas: víctimas de homicidio doloso y feminicidios por medio empleado”, en 2025 se han contabilizado 78 asesinatos de mujeres cometidos con arma de fuego, cifra que supera los 42 casos registrados en 2024 y los 10 reportados en 2023.

Con ello, las armas de fuego se colocan muy por encima de otros medios como armas blancas, contusiones o asfixia. En lo que va del año, la FGE reporta cuatro casos con arma blanca, cinco por asfixia y tres por contusiones, mientras que métodos como estrangulación y calcinación suman un caso respectivamente. El incremento del uso de armas de fuego se refleja también en el número total de víctimas, pues de acuerdo con el concentrado anual, 2025 acumula 94 mujeres asesinadas, la cifra más alta desde 2011, cuando se registraron 110 casos. Además, este repunte ocurre tras dos años consecutivos con cifras menores: 55 víctimas en 2024 y 38 en 2023.