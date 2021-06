$!En Sinaloa la tierra arde, la sequía golpea y no cede

Hacia adelante, por carretera, se encuentra la sindicatura de Imala, el camino asfaltado antes de llegar parece hervir, la población busca mitigar el calor con la venta de raspados y bañarse en las albercas del centro recreativo, ahí las pipas y camionetas con contenedores llevan agua a las rancherías, la sequía les ha pegado, a pesar de ser un lugar rodeado de arroyos y ríos, el clima no ha cedido y el calor cada día es más fuerte, pero los chubascos no llegan.

La sequía se extiende por todo Sinaloa, las zonas serranas y alejadas no tienen acceso al agua, los pozos naturales y construidos no dan abasto y el panorama se vislumbra complicado.

La más reciente decisión en búsqueda de mitigar la sequía, fue el anuncio del mandatario estatal quien indicó que se haría un bombardeo de nubes para provocar artificialmente algunas precipitaciones, detalló que el bombardeo se llevaría a cabo mediante avión militar King Air 350i, durante este mes de junio, para así poder propiciar precipitaciones, esto es algo que también beneficiará parte de la zona sur de Sonora y noreste de Durango.

Bombardeo de nubes

Sobre el tema de la estimulación de lluvias, Ramón López dijo, es algo que la Comisión Nacional del Agua en su reglamento establece y es importante estudiar los efectos del cambio del clima.

“Al final de cuentas ese tipo de campañas no están 100 por ciento promovidas por la Conagua, pero tampoco no las prohíbe, lo único que hace la Conagua es tratar de que no vaya a haber afectaciones a un tercero durante estas actividades de la estimulación de estos programas”, comentó.

Señaló que es necesario que se les informe qué días y en qué zonas se realizará este bombardeo de nubes para que Conagua pueda valorar si hubo algún impacto positivo en las regiones en las cuales se implementarán estas acciones.

Explicó que se ha visto en ocasiones anteriores por el desplazamiento de las nubes que se van hacia el mar y ya no tienen ningún impacto en la franja costera ni en los valles, ni en la sierra.

Por eso destacó es importante que puedan darse las precipitaciones en las zonas o en cuencas de aportación de las presas, porque dijo si llueve en zonas bajas, en la franja costera donde no se tiene infraestructura para la captación y esos excedentes lo único que van a ocasionar son problemas de manejo en las zonas urbanas y no van a traer ningún beneficio para su almacenamiento.

La ley de aguas nacionales tiene el artículo octavo del reglamento en donde señala que la Comisión podrá estudiar los efectos del cambio de clima e inducir la modificación atmosférica del ciclo hidrológico.

La Comisión podrá autorizar en un término no mayor de cinco días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud que realicen los particulares para inducir las modificaciones atmosféricas del ciclo hidrológico.

“No promovemos, pero no prohibimos, nosotros no tendríamos ningún inconveniente de que se llegaran a presentar algunas propuestas, pero con el entendido que no está 100 por ciento garantizado que esos programas de estimulación van a impactar en una región”, comentó.

Dijo que, por ejemplo, si se aplica este programa habría que revisar los resultados y si las precipitaciones que se presentan están por arriba o debajo del promedio de acuerdo a la zona y valorar que tanto beneficio trae el programa, ya que se va a invertir en los insumos.

Recordó como el año pasado se pidió la autorización para la estimulación en la cuenca de los ríos Mocorito, Humaya, Tamazula, San Lorenzo y Elota, algo que sucedió en julio del año 2020.

Ante lo cual al hacer la revisión de las estadísticas comparando el periodo de lluvias del 2020 fue el periodo más seco en 58 años, por lo que, considerando las lluvias de julio, agosto, septiembre y octubre, meses en los que llueve en mayor cantidad, fueron los más bajos precisamente.

“Entonces si lo aplicaron, pues no hubo ningún resultado, yo creo que por eso no nos mandaron ningún informe, que dijeron no, pues estuvo todo muy seco, no impactó, y no impactó en nada porque si no se hubiera reflejado”, dijo.

Clima: expectativas de precipitaciones

El ingeniero y técnico especialista de la Conagua, detalló que existe un pronóstico estacional que elabora el Servicio Meteorológico Nacional el cual ya está liberado para los meses de junio, julio y agosto y lo que indica es que el mes de julio ya se ve una recuperación con valores cercanos al promedio de precipitación de ingreso para el estado de Sinaloa, muy cercano al promedio, si checamos el promedio de lluvias para el mes de agosto es de 200 milímetros.

En días recientes uno de los primeros fenómenos meteorológicos en formarse en el Océano Pacífico fue la tormenta “Dolores”, la cual después de fuertes lluvias dejó estragos en el municipio de Mazatlán, donde por los niveles de agua se tuvieron afectaciones e inundaciones en calles, además de carros varados los niveles en canales y arroyos aumentaron.

Aunque éstas son las primeras precipitaciones fuertes que se registraron en la entidad, todavía no llegan las lluvias que funcionen como aliciente para todo el territorio sinaloense y que den una esperanza para que los suelos se mojen, los cerros reverdezcan y las presas se llenen. La sequía sigue...horadando la tierra.