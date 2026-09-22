En Sinaloa, maestros han pedido cambiar de escuela por seguridad: SEPyC

Algunas maestras y maestros de Sinaloa han solicitado cambiar de escuela por motivos de seguridad en medio de la crisis de violencia, confirmó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

La funcionaria explicó que este tipo de solicitudes se han presentado tanto durante el ciclo escolar pasado como al inicio del actual, principalmente entre docentes de primarias federalizadas.

Sin embargo, Félix Niebla indicó que no conoce la cifra exacta de cuántos maestros han pedido este tipo de traslado, ni en qué zonas se concentran los casos, debido a que las solicitudes se tramita ante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAMM.

“Algunos maestros de algunas zonas hacen su solicitud y deben de estar siendo procesadas ante USICAMM”, señaló.

“Sí ha habido y se ha procedido, pero más en primarias federalizadas, pero sí hemos tenido... En el ciclo escolar pasado y ahorita en el inicio de este ciclo escolar debe de existir solicitudes”.

“USICAMM es la instancia correspondiente y USICAMM deberá de darles un seguimiento”.

La Secretaria explicó que el procedimiento que se aplica se denomina “Artículo 13” para los casos en que un docente solicita un cambio por motivos de seguridad.

Detalló que si un maestro manifiesta que existe un riesgo para su seguridad, la autoridad educativa revisa el caso y, cuando corresponde, puede moverlo de manera provisional de su escuela mientras se realiza el procedimiento para formalizar el cambio.

“Nosotros le tenemos que dar un seguimiento ante la USICAMM primero para hacer el cambio y luego la Fiscalía se hace cargo. Se le hace un movimiento provisional en tanto se abre convocatoria de cambios”, afirmó.

La secretaria aclaró que estas solicitudes no son nuevas ni comenzaron a raíz de la situación de violencia, sino que se han presentado desde que existe USICAMM.

No obstante, reconoció que no puede determinar si la violencia ha provocado que aumenten las peticiones.

“Puede haber crecido en razón de la violencia, no es algo que yo pueda precisar”, expresó.

La funcionaria mencionó que la cifra de solicitudes solo la conoce el órgano administrativo USICAMM.

“Puede haber crecido en razón de la violencia, no es algo que yo pueda precisar, pero es algo que los niveles educativos directamente revisan con USICAMM y lo procesan”, dijo.