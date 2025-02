En Sinaloa, más de mil 200 personas reclaman fraudes en tarjetas de crédito o débito por compras o transferencias no reconocidas

CULIACÁN._ En Sinaloa, más de mil 250 usuarios han presentado quejas por fraudes en tarjetas de crédito, o de nómina, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros durante el 2024 hasta el corte del 20 de febrero de 2025.

La representante del ente federal en Sinaloa, Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa señaló que cada día reciben por lo menos una queja principalmente por transferencias o compras no reconocidas.

“El usuario con nosotros viene todos los días a presentar una aclaración ya sea por una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito”, señaló.

La funcionaria, detalló que los estafadores abordan a las víctimas haciéndose pasar por representantes de instituciones financieras o empresas, preguntando si tienen tarjetas y, a menudo, las víctimas, inconscientemente, sacan sus tarjetas.

Además, también pueden llamar por teléfono, alertando sobre compras sospechosas y pidiendo datos personales. Una vez que la víctima proporciona información como el número de la tarjeta o datos de la cuenta, es difícil que la institución financiera reembolse el dinero, ya que la víctima entregó los datos de forma engañosa.

Quevedo Ochoa, explicó que para evitar fraudes en tarjetas de nómina y crédito se debe desconfiar de llamadas de supuestos representantes bancarios; colgar y verifica directamente con la institución financiera.

“Una de las grandes recomendaciones que la Condusef hace a la ciudadanía es que, al recibir una llamada telefónica y que les digan que es un banco, inmediatamente cuelguen y acudan a la institución financiera y pregunten si realmente les están llamando, ya que el banco nunca les va a llamar”, dijo.

Otra recomendación, abundó, es no compartir datos personales ni detalles de tarjetas y si accidentalmente proporcionan información, deben informar al banco de inmediato para prevenir cargos no autorizados. Además, tener cuidado con la seguridad del teléfono, ya que muchos fraudes provienen de hackeos en el dispositivo y no de las aplicaciones bancarias.

“Muchas veces dicen ‘es que a mí me hackearon mi aplicación’, no, no es la aplicación, es el teléfono. Lo que tú traigas en tu teléfono te lo hackean y piensan que la aplicación y no es así”, apuntó.

Tras presentar la aclaración, indicó, el usuario tiene 25 días hábiles para recibir una respuesta tras presentar una aclaración sobre cargos no reconocidos en su tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, este plazo puede variar, ya que algunas instituciones pueden establecer un periodo de hasta 45 días hábiles para dar respuesta.

“Yo creo que se resuelve como un 45 o un 55 por ciento a favor del usuario”, aseguró.