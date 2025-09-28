$!En Sinaloa nadie está por encima de la ley: Diputados del PVEM en Primer Informe

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado destacó reformas en materia de seguridad, justicia social y programas de bienestar para en Sinaloa durante su Primer Informe Legislativo.

La Diputada y presidenta de la Mesa Directiva Yeraldine Bonilla Valverde destacó que en este último año tipificaron los delitos como el uso de ‘ponchallantas’ y el ‘halconeo’, así como que el robo de vehículos se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia.

También acentuó la creación de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Con estas acciones enviamos un mensaje claro y contundente: En Sinaloa, nadie está por encima de la ley”, resaltó.

Por su parte, el Coordinador del Grupo, Rodolfo Valenzuela precisó que presentaron 37 iniciativas “que llevan el sello del sentir ciudadano”, surgidas de escuchar y atender las necesidades históricas de la población.

Entre sus acciones, destacó iniciativas como la creación de la Fiscalía de Ciberseguridad, reformas en educación, deporte y campo, así como la defensa de causas ambientales y de sostenibilidad.

Así como coordinación con el Poder Ejecutivo para impulsar atracción de inversiones, generar empleo y emprendimientos.