$!En Sinaloa nadie está por encima de la ley: Diputados del PVEM en Primer Informe

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado destacó reformas en materia de seguridad, justicia social y programas de bienestar para en Sinaloa durante su Primer Informe Legislativo.
La Diputada y presidenta de la Mesa Directiva Yeraldine Bonilla Valverde destacó que en este último año tipificaron los delitos como el uso de ‘ponchallantas’ y el ‘halconeo’, así como que el robo de vehículos se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia.
También acentuó la creación de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Con estas acciones enviamos un mensaje claro y contundente: En Sinaloa, nadie está por encima de la ley”, resaltó.
Por su parte, el Coordinador del Grupo, Rodolfo Valenzuela precisó que presentaron 37 iniciativas “que llevan el sello del sentir ciudadano”, surgidas de escuchar y atender las necesidades históricas de la población.
Entre sus acciones, destacó iniciativas como la creación de la Fiscalía de Ciberseguridad, reformas en educación, deporte y campo, así como la defensa de causas ambientales y de sostenibilidad.
Así como coordinación con el Poder Ejecutivo para impulsar atracción de inversiones, generar empleo y emprendimientos.
“Nuestro grupo parlamentario es diverso, pero es unido. Hoy somos la segunda fuerza legislativa en el Congreso y de la mano de la bancada de Morena hemos sacado adelante reformas históricas que respaldan el rumbo de la Cuarta Transformación”, resaltó.
“Sin duda, uno de los logros más trascendentes es la elevación a arranco constitucional de los programas de bienestar. Hoy los apoyos a quienes más lo necesitan dejarán de depender de la voluntad de un gobernante. Ahora son derecho constitucional.”, apuntó.
“La coordinación del poder legislativo y el ejecutivo han sido clave. Juntos hemos atendido las causas humanitarias más urgentes, pero también hemos impulsado el progreso, la atracción de inversiones, la generación de empleos y el emprendimiento”.
Los legisladores coincidieron en que estos logros son resultado del trabajo coordinado entre las fuerzas políticas del Congreso y la coordinación con el Poder Ejecutivo.
“Estos logros son resultado del trabajo coordinado entre los diferentes entre las diferentes fuerzas políticas, especialmente con el grupo parlamentario de Morena. Juntos hemos consolidado la cuarta transformación”, manifestó Bonilla Valverde.