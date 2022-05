$!En Sinaloa, pagan por desayunos escolares en pandemia y sin asegurar su distribución

Sin garantizar una red de distribución que se adaptara a la contingencia sanitaria por coronavirus y a la educación a distancia, en 2020 y 2021 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa gastó 182 millones 611 mil pesos en la compra de insumos para el Programa Desayunos Escolares Fríos.

Aunque los registros sostienen que se realizó una correcta distribución en las bodegas de los DIF municipales, en algunos casos los desayunos no llegaron de manera constante a las manos de niños y niñas beneficiarios del programa, en otros se vendieron a terceros al no contactar a los beneficiarios y para que no caducarán sin ser aprovechados, y en algunas ocasiones ni siquiera llegaron.