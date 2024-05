CULIACÁN._ Los diferentes partidos políticos y coaliciones en Sinaloa preparan sus respectivos cierres de campaña, los cuales deberán ser antes del próximo jueves 30 de mayo, fecha en que inicia el periodo conocido como veda electoral o de reflexión del voto.

De acuerdo con el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, del 30 de mayo hasta el sábado 1 de junio, los actores políticos y candidaturas no podrán colocar propaganda adicional, ni hacer reuniones públicas, visitas a colonias o declaraciones referentes al proceso electoral.

“Los tres días previos a la jornada electoral, es decir el sábado previo, el viernes y el jueves, esos tres días, no se puede hacer campaña, no se pueden hacer actos de campaña. Solamente podrán reunirse con sus estructuras, y en privado, y no hacer pública esa reunión”, señaló Ruelas Miranda.

“Lo que se termina es la difusión, esos tres días no se pueden difundir”, dijo.

Por ello, partidos como Morena anunciaron que el cierre de sus campañas proselitistas será este domingo 26 de mayo a partir de las 18:00 horas.

El sitio escogido por el bando guinda es frente a la Catedral de Culiacán, en el primer cuadro, sobre la avenida Álvaro Obregón.

Ese encuentro será encabezado por el candidato morenista a la Presidencia Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien será acompañado de los candidatos de su partido por el Senado, Diputaciones federales, locales y planilla de candidatos a Regidores.

Por su parte, la coalición Fuerza y Corazón, conformada a nivel nacional por PRI-PAN-PRD, y con el Partido Sinaloense en la alianza local, informó que su último acto será el 29 de mayo a las 17:00 horas.

En su caso, el punto de encuentro es el Parque Acuático Tres Ríos, debajo del Puente Negro, en donde organizarán un convivio de tipo familiar.

“Ahí vamos a cerrar la campaña de Érika Sánchez (candidata a Alcaldía de Culiacán), nos va a mandar un mensaje Xóchitl Gálvez. Vamos a tener ahí como una kermés, una celebración, un cierre de campaña que nos guste a todos”, detalló Héctor Orrantia Coppel, candidato a Regidor de Culiacán.

No obstante, la alianza opositora celebrará cierres de campaña en diferentes puntos de Sinaloa previo a ese evento en Culiacán, incluso, en municipios del norte de la entidad ya los realizaron.

Otro bando que confirmó el fin de sus eventos proselitistas es el Partido del Trabajo, que concluirá sus campañas el próximo 29 de mayo a las 15:00 horas en el Salón Figlostase, al norte de Culiacán.