En Sinaloa se detectan entre 111 y 120 casos de cáncer infantil al año: Secretaría de Salud

En Sinaloa se detectan anualmente entre 111 y 120 nuevos casos de cáncer en niñas y niños, informó el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, quien señaló que, aunque el cáncer infantil es menos frecuente en comparación con el de adultos, mantiene una incidencia constante en la entidad.

El funcionario detalló que dentro de los diagnósticos pediátricos, los tumores del sistema nervioso central se encuentran entre los más recurrentes, junto con los sarcomas y las leucemias.

“En cuanto a cáncer infantil es el menos frecuente, sin embargo se detectan alrededor de 111 o 120 casos por año de niños con algún tipo de cáncer a nivel estatal. Dentro de esos los tumores del sistema nervioso central son muy frecuentes, y los sarcomas y las leucemias serían las más comunes que se presentan en el estado y son enfermedades de niños”, explicó.

Respecto al panorama en población adulta, el secretario indicó que el cáncer de mama continúa siendo el más común en términos de frecuencia. A este le siguen el cáncer colorrectal, el de próstata y el de pulmón, como los de mayor incidencia en el estado.

“En cuanto a adultos, pues sigue siendo cáncer de mama el más común, en cuanto a frecuencia; tenemos cáncer colorrectal, que también es muy común, cáncer de próstata y pulmón, serían como los más frecuentes que tenemos”, señaló.

En materia de infraestructura, González Galindo destacó la inversión realizada por el Gobierno del Estado en el área de oncología, particularmente en equipamiento especializado para tratamiento.

“Actualmente para nosotros ha sido muy importante la inversión que ha hecho el gobernador Rubén Rocha Moya en temas de oncología, puesto que la infraestructura que tenemos para atender el cáncer es bastante positiva en ese tema”, expresó.

Subrayó que la incorporación de una nueva unidad de radioterapia ha permitido atender rezagos históricos en la prestación de este servicio, al ampliar la capacidad de atención para pacientes que requieren tratamiento con radiación.

“Creo que el hecho de tener una unidad de radioterapia nueva, eso nos está ayudando a atender un rezago histórico que había en temas de cáncer”, indicó.

Asimismo, destacó que durante la actual administración se logró contar con dos equipos de aceleradores lineales, lo que, afirmó, coloca a la entidad por encima de otras con mayor población en cuanto a infraestructura pública en oncología.

“Dos equipos de aceleradores lineales en un gobierno marca una pauta bastante importante. El estado cumple con la norma y un poco más; de hecho somos de los estados con mejor infraestructura en oncología, simplemente con esta capacidad que tenemos nosotros estamos prácticamente por encima de entidades muy grandes, sobre todo porque son unidades en gobierno del estado”, afirmó.

El secretario señaló que esta capacidad instalada representa una ventaja para Sinaloa en el contexto nacional, al tratarse de equipamiento operado por el sector público estatal.

En cuanto al personal médico especializado, reconoció que, aunque existen oncólogos en la entidad, se requiere fortalecer la presencia de estos especialistas en instituciones públicas.

“Hay oncólogos, obviamente se requieren más oncólogos en instituciones públicas, porque sí los hay, pero están en medicina privada”, concluyó.