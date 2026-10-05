En Sinaloa se expedirá certificado electrónico de discapacidad

En Sinaloa se ampliará la capacidad para valorar y expedir el Certificado Electrónico de Discapacidad, luego de que el Centro de Rehabilitación y Educación Especial recibiera este lunes la acreditación como Centro de Valoración de la Discapacidad y Expedición del Certificado Electrónico de Discapacidad.

Durante el evento realizado en el auditorio del CREE Sinaloa, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que alrededor de 28 unidades de salud en el estado podrán emitir este documento, con lo que se busca facilitar el acceso de las personas con discapacidad al proceso de certificación.

Explicó que el certificado será electrónico y contará con un código QR, además de establecer una vigencia y contemplar procesos de reevaluación, que podrán realizarse cada dos a cinco años, dependiendo de las características de cada caso.

Señaló que uno de los objetivos es acercar este trámite a la población, de manera que las personas con discapacidad no tengan que concentrarse únicamente en un punto para realizar la valoración y obtener la documentación correspondiente.

El Certificado Electrónico de Discapacidad forma parte de un procedimiento establecido a nivel nacional para homologar la valoración de la discapacidad.

La normativa señala que el documento se genera mediante un sistema electrónico y que su expedición corresponde a profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria.

De acuerdo con la norma federal, la valoración y expedición del certificado es un procedimiento voluntario y gratuito.

El documento acredita que una persona tiene discapacidad y puede incluir información relacionada con el tipo y porcentaje de discapacidad, así como recomendaciones sobre ayudas técnicas y su vigencia.

El Gobierno de Sinaloa ya reportaba durante este año la expedición de certificados de discapacidad a través del CREE.

En los primeros dos meses de 2026, el DIF Sinaloa informó que había otorgado mil 422 servicios relacionados con certificados, credenciales y emplacamiento para personas con discapacidad.

Durante el acto, la directora general del DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina, destacó que la inclusión de las personas con discapacidad debe traducirse en acciones que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos.

“La inclusión, amiga de amigos, no se escribe solo en el papel. Se demuestra con hechos”, expresó durante su intervención.

Ibarra Medina señaló que el CREE busca consolidarse no solamente como un espacio de atención médica y rehabilitación, sino también como un lugar con condiciones de accesibilidad universal.

Añadió que el centro contará con el primer espacio de su tipo a nivel estatal y el primero en la región noroeste del País con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de facilitar la comunicación con las personas sordas.

“Derribamos el muro del silencio y aseguramos una atención digna, directa y respetuosa para la comunidad sorda”, afirmó.

La directora del DIF Sinaloa sostuvo que los servicios y programas dirigidos a las personas con discapacidad deben facilitar el acceso a apoyos económicos, derechos de accesibilidad, oportunidades laborales y educativas, así como a otros beneficios que les corresponden.

A las personas con discapacidad y sus familias les dijo: no están solos, al señalar que se trabaja para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

El CREE Culiacán forma parte de la red de servicios de rehabilitación del DIF Sinaloa y brinda atención especializada a personas de distintas edades, además de participar en acciones de inclusión social, educativa, laboral y familiar.

Con la acreditación entregada este lunes, el CREE se incorpora formalmente al esquema de Centros de Valoración de la Discapacidad y Expedición del Certificado Electrónico de Discapacidad, dentro del modelo establecido por la Secretaría de Salud federal.