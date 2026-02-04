En Sinaloa un 87% de los delitos no son denunciados, según encuesta del INEGI

El 87 por ciento de los delitos ocurridos en Sinaloa no son denunciados, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dieron a conocer empresarios del grupo Core 33.

Durante una conferencia de prensa sobre el cierre de negocios y crisis económica en la entidad, informaron que buscan activamente formas de disminuir esta constante que está impactando en la actividad comercial, explicó Julio César Silvas.

“Los cambios de hábitos por temor a la delincuencia, también es de los temas que se levantan. Por ejemplo, la gente cambió, ya no lleva cosas de valor en la calle. Ese es el primer cambio que hizo de sus hábitos. En segundo, pues que los menores ya no jueguen en las calles o alrededores de su hogar”, detalló.

“También cambió ese hábito. El tercero, pues caminar en las noches, alrededores de alrededores y en el último, pues visitar parientes. Son hábitos que la gente cambió derivado del delito”.

La vocera de INEGI en Sinaloa, Leonor Scott Molina, reconoció que los índices en la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas son altos, y que el indicador del porcentaje denunciado es del 12.2 por ciento ante los 2.9 millones de delitos ocurridos, lo que revela un cambio de hábitos en el consumidor desde su horario, lugares donde transita y actividades que realiza, desencadenando así una disminución significativa en la venta local en el Estado.

Sobre las posibles proyecciones de la economía del Estado, Julio Silvas, de grupo Core 33, mencionó que predice un aumento del 30 por ciento a partir de la temporada de San Valentín.

“Lo ideal es que tuviéramos un 30 por ciento más de ingreso, lo ideal”.