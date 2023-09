En este sentido, el Mandatario estatal expuso que los padres de familia deciden si continuar o no con las jornadas extendidas.

CULIACÁN._ En Sinaloa no hay información que sugiera que las Escuelas de Tiempo Completo continúan operando a través del programa La Escuela es Nuestra, y las reglas de operación del mismo dificultan que regrese la jornada escolar extendida, lamentó Gustavo Rojas Ayala, director de Mexicanos Primero Sinaloa.

Por su parte, el director de Mexicanos Primero Sinaloa reiteró que no hay información que sugiera que las Escuelas de Tiempo Completo sigan funcionando en el estado.

“Se habló del programa de la jornada escolar extendida, de tiempo completo, como parte ahora de un programa de infraestructura como lo es La Escuela es Nuestra, y ahí es que es bien importante destacar que en los hechos las escuelas de tiempo completo en Sinaloa han desaparecido”, señaló.

“En distintas declaraciones de la Secretaria (de Educación de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava) ella manifiesta no tener información de escuelas que hayan decidido ocupar el recurso para jornada escolar extendida, nosotros ciertamente no nos hemos encontrado con una escuela que haya tomado esa decisión. Son más de 2 mil 800 las escuelas que según el Gobernador han sido beneficiadas por la Escuela Nuestra, son más que las escuelas que están en el programa de mi tiempo completo que eran mil 036 aquí en Sinaloa, pero hay algunos alcances que es importante destacar: primero, por las reglas de operación, la aportación que las escuelas de La Escuela es Nuestra reciben no puede ser recibida año con año”.

Rojas Ayala señaló que aunque existan comunidades educativas dispuestas a continuar con las jornadas extendidas mediante La Escuela es Nuestra, hay reglas de operación que lo dificultan, tal es el hecho de que las escuelas que participan en La Escuela Es Nuestra no reciben de manera anual el recurso, pues este es rotativo.

Esta situación compromete las finanzas de los planteles que quisieran continuar con Escuela de Tiempo Completo debido a los gastos fijos de las mismas como el salario para los profesores, alimentación y el pago de servicios.

“Esto pone en entredicho la realidad de que la jornada escolar extendida pueda abordarse de la escuela nuestra, es un gasto permanente no a diferencia de lo que implica un gasto como pintar la escuela o construir una barda, implica pagarle más a los maestros, implica sufragar el costo de la alimentación permanente que debiera hacer financiado con un ingreso permanente, por lo tanto en la práctica no hay escuela de tiempo completo”, dijo el activista.