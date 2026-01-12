$!En Sinaloa ya se tramita la CURP biométrica; hubo más de 18 mil registros en 2025

La CURP biométrica ya se realiza en Sinaloa a través de módulos del Registro Civil en Culiacán, Mazatlán, y Los Mochis, en Ahome.
Margarita Villaescusa Rojo, directora del Registro Civil en Sinaloa informó que durante el 2025, se realizaron 18 mil 688 registros biométricos.
Destacó que actualmente, el estado cuenta con seis equipos biométricos: dos en Mazatlán, dos en Los Mochis y dos en Culiacán, lo que permite brindar atención en las zonas norte, centro y sur de la entidad.
“Desde el año pasado estamos tomando los biométricos ciertamente se expandieron ya ves opiniones en medios, en redes y las personas como que no confiaban mucho y no acudieron. Aún así, llevamos 18 mil 688 en el 2025, ya personas que ya tienen su registro biométrico”, señaló.
Conforme al decreto publicado el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, esta identificación integrará fotografía, huellas dactilares y escaneo del iris como parte del nuevo esquema nacional de verificación de identidad.
Villaescusa Rojo detalló que, aunque el trámite no es obligatorio, paulatinamente instituciones federales, principalmente de salud, pensiones y otros servicios, comenzarán a solicitarla.
La funcionaria explicó que la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población no sustituye a la CURP certificada, sino que la complementa, ya que la primera refuerza la identidad de las personas y reduce riesgos de suplantación y la segunda valida que el registro de nacimiento esté correcto y sin errores.
“Ahorita ciertas instituciones, ya la comienzan a pedir, por eso ya ves tú como que otra vez vuelve a tomar importancia este trámite y aquí sería mi invitación a que lo vayan haciendo conforme vayan pudiendo nosotros pues estamos atentos a dar el servicio”.
Reiteró que el registro se hace de forma voluntaria y con estrictas medidas de protección de datos personales.
“Las medidas de protección de datos están, tenemos ahí nuestro aviso de privacidad. O sea, somos una institución que se encarga de tomar todos tus actos de tu estado civil. O sea, ya es con esa seriedad con la que estamos trabajando”, aseguró.
REQUISITOS
La funcionaria estatal informó que para realizar este trámite, se requiere contar previamente con la CURP certificada, identificación oficial (INE) y un correo electrónico.
Una vez capturados los datos, se entrega un comprobante con un número de folio, mientras se avanza hacia la emisión de una identidad digital a nivel nacional.
En el caso de los niños, precisó, este registro podría realizarse a partir de los 5 años de edad, luego de que los padres realicen el trámite.
Villaescusa Rojo señaló que también prevé ampliar la cobertura con más equipos biométricos en otros municipios del estado, con el objetivo de facilitar el acceso a este trámite y evitar traslados a las principales ciudades.
“Mi idea, sería, como te dije, Guasave, Guamúchil, a lo mejor aquí en Culiacán en otra área, no sé, pudiera ser un Costa Rica. Capacitar a las personas, porque no es fácil tomar un biométrico”, apuntó.
MÓDULOS
- Culiacán:
Edificio La Unidad de Servicios Estatales (USE)
- Mazatlán:
Unidad Administrativa
- Los Mochis, Ahome:
Unidad Administrativa y Plaza Fátima
Para atención a través de ventanilla, al número 667 7587 000, extensión 38991, 38990 y correo curpsinaloa@sinaloa.gob.mx.