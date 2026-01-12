$!En Sinaloa ya se tramita la CURP biométrica; hubo más de 18 mil registros en 2025

La CURP biométrica ya se realiza en Sinaloa a través de módulos del Registro Civil en Culiacán, Mazatlán, y Los Mochis, en Ahome.

Margarita Villaescusa Rojo, directora del Registro Civil en Sinaloa informó que durante el 2025, se realizaron 18 mil 688 registros biométricos.

Destacó que actualmente, el estado cuenta con seis equipos biométricos: dos en Mazatlán, dos en Los Mochis y dos en Culiacán, lo que permite brindar atención en las zonas norte, centro y sur de la entidad.

“Desde el año pasado estamos tomando los biométricos ciertamente se expandieron ya ves opiniones en medios, en redes y las personas como que no confiaban mucho y no acudieron. Aún así, llevamos 18 mil 688 en el 2025, ya personas que ya tienen su registro biométrico”, señaló.

Conforme al decreto publicado el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, esta identificación integrará fotografía, huellas dactilares y escaneo del iris como parte del nuevo esquema nacional de verificación de identidad.

Villaescusa Rojo detalló que, aunque el trámite no es obligatorio, paulatinamente instituciones federales, principalmente de salud, pensiones y otros servicios, comenzarán a solicitarla.