CULIACÁN._ La Secretaría de las Mujeres en solitario no podría erradicar la violencia de la que las mujeres son víctimas en Sinaloa, por lo que las instituciones estatales y municipales deben entrar en acción con estrategias para atender la situación, opinó María Teresa Guerra Ochoa.

La titular de la dependencia estatal señaló que se debe apostar por un plan transversal para generar condiciones seguras y de empoderamiento para las mujeres, y con ello permitir que salgan de entornos inseguros.

“Yo creo que hay que sacudir muchas inercias”, dijo la Secretaria.

“Creo que el tema de la violencia es transversal, también nubla otras áreas, porque hemos hablado de cómo las mujeres requieren del empoderamiento económico, como las mujeres requieren respuestas de bienestar, como las mujeres quieren que la prevención de la violencia se haga desde los espacios educativos”.

Guerra Ochoa agregó que desde Semujeres se mantienen actividades para proteger a las mujeres, sin embargo, el resto de las instituciones públicas deberán proponer y colaborar para detener la violencia de género y los feminicidios.

“Tenemos que entender que todos los niveles de gobierno debemos estar involucrados: Gobierno estatal, Gobierno federal y Gobierno municipal, y no es solo la Secretaría de las Mujeres, nosotros no le sacamos la vuelta al tema de la violencia, pero es solamente desde la Secretaría de las Mujeres este flagelo no lo vamos a poder erradicar”, dijo.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, hasta octubre se habían cometido 29 feminicidios en Sinaloa este año, lo que representa un incremento en relación a los 23 casos que ocurrieron en 2022.

A esta cifra se suma el hallazgo de una mujer encontrada sin vida en Elota el 1 de noviembre, lo que resulta en 30 mujeres que perdieron su vida por feminicidio en Sinaloa este año.