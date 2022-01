El pasado 4 de noviembre de 2021, una persona interesada en participar en la subasta de inmuebles que lanzó la Junta denunció que le negaron su participación , porque la ignoraron y luego orillaron a retirarse, ya que no le brindaron la información necesaria.

La convocatoria establecía que para participar habría que dirigirse a la Subgerencia de Servicios Generales de Japac, ubicada en las oficinas administrativas centrales, con horarios establecidos, y que habría una única visita a los inmuebles ese jueves a las 10:00 horas y la subasta se realizaría el día viernes.

“Yo llegué como a las 9:40, la cita era a las 10 y había dos personas adelante de mí, nos dijeron ‘ahorita los atendemos’, ‘ahorita los atendemos’, siguieron llegando personas después de mi; éramos, en total, yo creo, que unos 9, y cuando yo salí de ahí, pues llegaron más”, recordó la mujer que denunció.

“...En el comunicado que publicaron ustedes dice que nos iban a recibir en Servicios Generales, entonces a nosotros nos pasaron a Jurídico, con Alejo Castro... que porque los de Servicios Generales se habían ido al recorrido, y yo iba al recorrido, sin embargo cuando nos pasaron con el de Jurídico dijeron, ya era con los 10:20, cuando yo fui la segunda que pasé, me dijo: ‘es que yo los estoy recibiendo porque están aquí, pero esto es de Servicios Generales y ellos ya no están, porque se fueron al recorrido’; le dije: ‘no hubo tal recorrido, porque yo estoy aquí desde las 9:40 y yo a eso venía, a que me dieran la información de los predios”.