Culiacán.- La Universidad Tecnológica de Escuinapa, a través de su rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, presentó su tercer informe trimestral de actividades de 2026 ante el Consejo Directivo, en sesión en la que se hizo un reconocimiento a sus logros en aprovechamiento académico, inclusión, reducción del abandono escolar e investigación, que han tenido un impacto positivo tanto en sus estudiantes como en la región.

Ante autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de los sectores social y productivo, la universidad se destacó por lograr un 11.8% de reducción del índice de abandono escolar, manteniéndose por debajo de la media estatal, que es del 14%.

Asimismo, Mendoza Guerrero dio cuenta de un promedio de aprovechamiento académico en todos sus programas académicos de 9.17, eficiencia terminal general consolidada en todos sus niveles académicos, superior al 69%, y una serie de acciones que la institución realiza para su consolidación mediante el acompañamiento permanente de sus estudiantes a través de tutorías, apoyo psicológico, servicio médico, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, gestión de becas y exoneración de cuotas en los casos que sus circunstancias económicas lo ameriten, con equidad y sin distinción de condición alguna.

El Lic. Pablo Antonio Peñuelas Mondaca, director de Organismos Sectorizados de la SEPyC, quien presidió la sesión, expresó su reconocimiento a la Universidad Tecnológica de Escuinapa y su personal por los logros presentados, destacando la influencia positiva que tiene la casa de estudios en la región, en particular con el desarrollo de proyectos de investigación que dan cuenta de diversas necesidades sectoriales como la que derivó en profundas reflexiones por la baja floración del mango en la reciente temporada, entre otras. “Son estrategias dignas de aplaudirse”, dijo.

A este reconocimiento se sumaron el Mtro. Pedro Fabián González y el Mtro. César Alberto Méndez Ruiz, representantes de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Mtra. Guadalupe de la Rosa Zatarain, enlace de la Secretaría de Educación Pública Federal, y el Lic. Omar Fortunato Montoya Zatarain, jefe del Departamento de Vinculación Institucional de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa.