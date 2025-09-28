En una hora de lluvia, comercios del Centro de Culiacán sufrieron pérdidas por $5 millones

CULIACÁN._ Las lluvias registradas el pasado viernes 26 de septiembre provocaron la pérdida de al menos 5 millones de pesos en el sector comercial en cuanto a daños, expuso el presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán.

El comerciante señaló que locatarios sufrieron pérdidas en mercancía, equipo y mobiliario, lo que afectará sus ingresos de las próximas semanas.

“Se estima que las pérdidas en cerca de 300 negocios, que se dieron en diferentes avenidas y zonas comerciales de Culiacán, sí pueden ascender a más de 5 millones de pesos en daños en equipo y en daños en mercancías”, mencionó.

Sánchez Beltrán señaló que la infraestructura pluvial y las condiciones que generan inundaciones han sido un reto histórico para la administración municipal, sin embargo, apuntó a la necesidad de atenderlo de inmediato.

“Desafortunadamente son temas recurrentes y que muy seguramente si no hay un compromiso puntual de las autoridades, pues seguramente seguirán ocurriendo año tras año en el municipio de Culiacán”, lamentó.

En Culiacán, el pasado viernes se registró una de las lluvias más fuertes de este año, que representó precipitaciones de 55 milímetros en el lapso de una hora.

Las lluvias dejaron daños en viviendas, vehículos arrastrados por las corrientes y la muerte de un niño de 9 años en el sector Cañadas.

En redes sociales circularon videos y fotografías de tiendas de ropa con la mercancía dañada, restaurantes inundados y hasta supermercados con encharcamientos y mercancías dañadas.

“Año con año no solamente ciudadanos particulares, sino en este caso también nuestro sector, el sector comercial y empresarial, se ve sufriendo con diversos daños desde moderados hasta muy graves como ocurrieron con esta con esta lluvia muy fuerte que se quedaron en la ciudad por el tema de las lluvias”, expuso.

El comerciante destacó la existencia de un atlas de riesgo para la ciudad de Culiacán y reiteró la urgencia de políticas públicas que consideren las condiciones de inundación en la mancha urbana.

“Están plenamente identificados las zonas, las calles, las avenidas que presentan encharcamientos fuertes o se convierten en verdaderos arroyos naturales. Ya están mapeados en un atlas que año con año también la autoridad dice tener, que ya los tiene observados y mapeados, y que les da seguimiento, pero vemos que desafortunadamente estos temas no se resuelven y traen consecuencias no solamente en el tema de la integridad física de los ciudadanos con el caso de el niño que se ahogó, sino consecuencias eh financieras, monetarias donde se pierden miles de pesos como se ocurrió en estos días”, destacó.

Sánchez Beltrán señaló que, a la fecha, ni la autoridad estatal ni la municipal se han acercado a los establecimientos para hacer la evaluación de daños y buscar una estrategia para respaldar al sector comercial en medio de la situación que atraviesan, pero que no se descarta la posibilidad de que el sector se acerque a la autoridad con peticiones.