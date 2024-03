Nos están dañando la piel, que nos resuelva la Junta Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Culiacán, acusó Victoria Valenzuela, habitante del fraccionamiento Universidad 94, que desde hace nueve meses en su servicio sale agua sucia.

Entre las calles Rodolfo Manjarrez B. y Margarita Sánchez de Coronado se encuentra la sección donde vive Valenzuela Parra. Contó que no es sólo ella la que tiene la problemática, sino también sus vecinos de la zona y que visita todos los días las oficinas de Japac para que le resuelvan.

Señaló que las personas que la atendieron le dijeron que todo estaba bien con el servicio, por lo que los trabajadores de la institución sólo iban y abrían la llave principal para que saliera toda el agua contaminada.

“Han ido como cinco veces y lo que hacen es abrir la llave que está de lado de la calle, lo que es de Japac, y empiezan a tirar agua, agua, toda el agua sucia, hasta que ellos disque limpian, pero está turbia aún todavía, dicen ‘ah, ya está limpia’ y la cierran”, mencionó.

“No quiero que vayan a tirar nomas el agua, quiero solución”, externó.

Indicó que por causa de no resolverles bien el conflicto, se tienen que bañar con agua purificada que compran a través de garrafones, que se les descompuso la secadora y tienen que ir a lavanderías para que la ropa quede limpia.

“Son puras promesas, esto ya tiene nueve meses, 10 con este. El agua no la podemos usar para lavar, yo voy y lavo en las lavanderías, por qué, porque queda tierra en la ropa. Entonces también la secadora se me fregó”, explicó.

Pero uno de los problemas más graves que mencionó Valenzuela Parra, fue el problema que tiene de la piel, pues describió que les sale como tipo sarpullido y que ahora tienen que ir al dermatólogo. Además, no sólo son ellos los que padecen de eso, sino también los vecinos de la zona.

“Tenemos problemas de piel, yo traigo, estoy yendo al dermatólogo. Mi hijo y mi nuera que viven ahí conmigo también tienen problemas de piel, están yendo con el dermatólogo y no podemos precisamente”, dijo.

“Es una comezón en la piel, como que nos sale sarpullido, pero es una comezón con ardor con una desesperación, como si nos hubieran tocado las pulgas y se siente muy feo. Los tratamientos son muy caros”, expuso la vecina.

Precisó que no quiere estar pagando un servicio que no está utilizando porque quiere uno de calidad, que no le esté dañando la salud ni la economía.

“Estamos pagando un servicio, sería bueno que no nos lo cobraran, porque yo por lo menos no lo estoy usando. Para arreglar las plantas a lo mejor que sí funciona, pero para el uso doméstico de casa no se puede”, dijo.

“Aquí quiero que se resuelva el problema de ya, de que el ingeniero, según el director de la Japac (Roberto Alfonso Zazueta Tapia), tenía que autorizar ya. Pues yo sinceramente lo que quiero es que nos den un servicio de agua de calidad, limpia”, manifestó Valenzuela Parra.