En Villa Juárez, Navolato, 16 escuelas no pudieron tomar clases presenciales por la violencia de este martes

En Villa Juárez, en Navolato, al menos 16 planteles educativos no pudieron tener clases presenciales este martes debido a la violencia que se ha presentado en la zona en las últimas semanas.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que la dependencia se mantiene a la expectativa del desarrollo de la dinámica de seguridad en la zona.

“16 planteles de los distintos niveles de preescolar, primaria y secundaria el día de hoy. Mañana revisamos y depende de cómo haya evolucionado el día de hoy, retomamos la presencialidad”, dijo.

Los planteles educativos tuvieron que tomar clases virtuales este martes para no arriesgar a la comunidad educativa en los traslados y en los planteles educativos ante la violencia.

Villa Juárez ha sido un espacio en el que se han desarrollado situaciones de seguridad de alto impacto en un contexto de crisis de seguridad que se ha mantenido en Sinaloa desde el pasado mes de septiembre de 2024.

La Secretaría de Educación informó que en lo que va de la semana, en la entidad se ha registrado un 87 por ciento de presencialidad.