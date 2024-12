En vísperas de Navidad, Adela recuerda a su bebé entregando víveres a pacientes del Hospital Pediátrico

Cada 21 de diciembre Adela celebra a Matías, ese día pero hace tres años fue la última vez que vio a su bebé sonreír, después él ya no despertó; sin embargo, el recuerdo de esa etapa en el Hospital Pediátrico de Sinaloa la impulsa a querer ayudar a las familias.

Matías nació el 6 de mayo de 2021 y falleció el 26 de diciembre de 2021, cuando apenas tenía siete meses de nacido, es por eso que cada que se acercan las fechas, Adela inicia una colecta de pañales, toallitas húmedas, cobijas, donaciones monetarias, entre otros artículos, como ropa para adulto, para los papás que permanecen afuera del nosocomio a la espera de noticias sobre sus hijos.

“Nosotros estuvimos ahí afuera varios días y literal duermes en la banqueta, entonces, como sabemos y ya pasamos por esa situación, que fue muy dolorosa, porque aparte estás con el sentimiento de que tu hijo esté adentro, sabemos que se sufre mucho”.

Cuando Matías nació, cada mes fue celebrado por su familia con pastel, como si fuera su cumpleaños y al no poder festejar el octavo mes de nacido, Adela decidió que la mejor manera de pasar ese día, por ser 6 de enero, sería repartir chocolate caliente y rosca a las afueras del Hospital Pediátrico, una acción que repitió cada mes hasta que Matías cumplió su aniversario, cuando organizó la primer colecta en su honor.

“Esto nace por darle un sentido positivo a un día que podría ser muy triste, es la mejor manera en la que puedo honrar su memoria y no hay mejor forma que ayudar a las personas y uno lo hace con la mejor intención y tratando de contagiar lo bueno y que más personas se unan a esta bonita causa, ojalá esto ayude para que no nada más conmigo, sino con el resto de las personas, porque hay muchas asociaciones que ayudan a las personas y están a la espera de que les podamos dar el apoyo que se requiere”.

Señala que si no fuera por la ayuda de amigos y conocidos, la colecta no tendría tan buenos resultados, ya que con el paso del tiempo han podido recolectar más víveres, porque están involucradas al menos 40 personas en la recolección.

Además de publicar la colecta en sus redes sociales personales, la dinámica se difunde de voz en voz, o hay gente que la ayuda a recolectar, menciona.

“Tengo mi gente que me ayuda a ir recolectando o que me hacen el favor de ir a recoger algunas cosas, ponemos dos puntos ahí con mi mamá y en mi casa o incluso en cualquier casa de las personas que me ayudan y ya después juntamos todo”.

En ese sentido, menciona estar muy agradecida con el Hospital Pediátrico de Sinaloa, porque recibió muy buena atención del personal, quienes fueron empáticos con ella; sin embargo, reconoce que en el nosocomio hay muchas carencias y faltan medicamentos.

Para la entrega de víveres, comenta que ella se apoya de Marlha, una activista que también es una madre de familia que perdió a su bebé hace muchos años y todos los días acude al hospital para conocer las necesidades de los pacientes y poder buscar desde la iniciativa ciudadana aquel medicamento o insumo que le hace falta.

Por lo que invita a la ciudadanía que en caso de querer apoyar a las familias que tienen un paciente en el Hospital Pediátrico de Sinaloa se acerquen a Marlha que tiene su asociación civil Yo con Marlha de Corazón y también el número de teléfono 6672554351.