Enamórate de Sinaloa genera derrama de $3.5 millones y moviliza a más de 2 mil 700 turistas en 2026

El programa de turismo social “Enamórate de Sinaloa” ha generado una derrama económica cercana a 3.5 millones de pesos durante el periodo comprendido entre febrero y julio de 2026, al movilizar a 2 mil 732 pasajeros en 127 rutas realizadas por distintos municipios del Estado.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que esta estrategia busca fortalecer el turismo interno, impulsar la economía regional y acercar a las familias sinaloenses a los principales atractivos turísticos de la entidad mediante recorridos accesibles.

Señaló que el programa se ha consolidado como una estrategia de turismo social que beneficia directamente a las comunidades receptoras, al incentivar el consumo en comercios, restaurantes, servicios y actividades locales.

“El programa Enamórate de Sinaloa se ha consolidado como una estrategia de turismo social que impulsa el turismo interno y fortalece la economía de los destinos participantes”, expresó.

La estrategia contempla recorridos por los 20 municipios de Sinaloa, tomando como principales puntos de atracción a los cinco Pueblos Mágicos y los 12 Pueblos Señoriales, además de otros destinos con riqueza histórica, cultural, artesanal y gastronómica.

El objetivo es promover tanto la llegada de visitantes nacionales e internacionales como incentivar que los propios sinaloenses conozcan los destinos turísticos del estado a través de opciones de bajo costo.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, además de fomentar el turismo, el programa busca generar beneficios económicos directos para prestadores de servicios, comerciantes y emprendedores de las comunidades visitadas.

Las autoridades estatales resaltaron que los resultados obtenidos durante los primeros seis meses de 2026 mantienen la tendencia positiva registrada el año pasado.

En 2025, “Enamórate de Sinaloa” movilizó a más de 7 mil 500 personas en 381 viajes, con una derrama económica superior a 7 millones de pesos.

La Secretaría de Turismo aseguró que continuará fortaleciendo este esquema de turismo social para ampliar la participación de más municipios y consolidar la actividad turística como un motor de desarrollo económico y de promoción del patrimonio cultural de Sinaloa.