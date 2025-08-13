‘Enamórate de Sinaloa’ posiciona a las comunidades con vocación turística de la entidad: Sectur

CULIACÁN._ El programa “Enamórate de Sinaloa” ha logrado posicionar a las comunidades con vocación turística de la entidad, aseguró la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

Durante la conferencia matutina de la Vocería del Gobierno del Estado, donde estuvo acompañada por el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez y por Verona Hernández, representante de la Secretaría de Seguridad Pública en la Vocería, Sosa Osuna señaló que en este programa, que surgió con el objetivo de promover el turismo intraestatal y estimular la economía de los Pueblos Mágicos y Señoriales, además de los destinos de sol y playa, han participado 1,833 personas, del mes de abril a la fecha.

“Actualmente tenemos el programa ‘Enamórate de Sinaloa’ donde el pasado domingo dimos inicio una ruta por primera vez de Culiacán a Altata, así que invitamos a todas y a todos los que nos están escuchando a que puedan reservar, saliendo de la Catedral todos los domingos a las 10:00 de la mañana hacia Altata, no tiene absolutamente ningún costo, es 100 por ciento gratuito, porque como sabemos el turismo es un derecho para todas y todos; al día de hoy, 1,833 personas han sido parte del programa ‘Enamórate de Sinaloa’”, apuntó.

Durante su participación en la Vocería, la Secretaria de Turismo destacó la reunión que sostuvo la semana pasada en la CDMX con la Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, a quien le presentó los resultados obtenidos durante el primer semestre del año en materia de promoción turística de Mazatlán y Sinaloa, tanto a nivel nacional como internacional.

“En esta reunión revisamos las campañas en medios, la presencia en plataformas digitales y acordamos los siguientes pasos a seguir alineados al Plan Sinaloa y al Plan México para continuar fortaleciendo nuestro destino. En la reunión destacamos que este verano esperamos en Mazatlán a más de un millón de visitantes con una derrama económica superior a 5,000 millones de pesos y un 85 por ciento de ocupación hotelera; seguimos impulsando estrategias en mercados clave, fortaleciendo nuestra presencia en VisitMéxico, donde ya alcanzamos un 80 por ciento de la carga de información que permitirá recomendaciones personalizadas a los viajeros a través de un dispositivo de Inteligencia artificial que tiene esta plataforma”, detalló.

También resaltó el avance del programa Avanzamos por México BBVA, que impulsa la digitalización del sector turístico al facilitar pagos digitales seguros a prestadores de servicios turísticos, incluyendo transportistas, como conductores de pulmonías, aurigas y vendedores ambulantes.

“Planteamos el desarrollo integral de turismo comunitario, aprovechando el futuro tren de pasajeros Mazatlán-Los Mochis, para generar beneficios directos a las comunidades de la ruta con proyectos sostenibles y de preservación cultural; reconocimos la importancia del turismo carretero y celebramos el compromiso de la Secretaría de Turismo federal de poner a través de Ángeles Verdes una patrulla en lo que viene siendo la carretera Durango a Mazatlán, cada 20 kilómetros, para auxiliar en cualquier cosa que puedan llegar a tener los visitantes”, comentó.

Sosa Osuna informó que el 31 de Julio culminó la jornada de fortalecimiento de Pueblos Mágicos que se llevó a cabo para realizar la entrega de los expedientes solicitados por la Sectur federal a cada uno de los 5 Pueblos Mágicos de la entidad, conforme a los nuevos lineamientos que les permitirán conservar su distinción.

“Visitamos cada uno de los Pueblos Mágicos en donde nosotros, desde la Secretaría de Turismo, estuvimos presentes ahí directamente en cada uno de los Pueblos Mágicos, con los comités, los Ayuntamientos, alcaldes, directores de Turismo, dando capacitación y trabajando en conjunto en la recaudación de estos 33 expedientes que ya fueron enviados y para noviembre esperemos que Sectur federal nos de la retroalimentación, nosotros confiamos y sabemos que nuestros cinco Pueblos Mágicos del estado de Sinaloa se van a mantener”, puntualizó.