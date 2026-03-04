‘Enamórate de Sinaloa’ recorrerá carnavales municipales, pese a cancelación de viaje al Carnaval de El Rosario

Tras la cancelación del viaje al Carnaval de El Rosario, la campaña “Enamórate de Sinaloa” tendrá recorridos en carnavales de diferentes municipios, anunció la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, durante la conferencia de prensa de empresarios del Core 33.

“Próximamente ya va a arrancar nuevamente el ‘Enamórate de Sinaloa’. Continuamos con los carnavales, el primer Carnaval de Eldorado se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo. El Carnaval de Altata también ya viene próximamente del 27 al 29 de marzo. ‘Todos ponen feria’ del 6 al 8 de marzo”, mencionó.

Durante este fin de semana, fue cancelado el primer viaje que se realizaría en 2026 de esta campaña, debido a los bloqueos carreteros ocurridos en esos días en el sur del Estado.

Además, la Secretaria de Turismo recalcó que las actividades culturales y sociales continúan después de los carnavales, con la “Feria del Chicharrón” en Navolato este 7 de marzo y la celebración del equinoccio de primavera.

Eventos gastronómicos como el “Festival del Tamal” y “La Gran Mesa” en colaboración con “Food and Wine” y “Food and Travel” para invitar a chefs extranjeros y así visibilizar a Sinaloa, principalmente Culiacán, como un destino gastronómico.

Sosa Osuna compartió que los programas ya activos como “Vámonos a Altata” tendrán un seguimiento debido a su éxito. Agregó que los constantes eventos organizados en la bahía, como la “Feria del Ostión” son realizados por petición del Gobernador Rubén Rocha Moya para movilizar turismo hacia esa zona, por lo que se comprometieron a organizar mínimamente dos eventos al mes.

“Próximamente también pues se va a llevar a cabo este año la convención del Colegio de Evaluadores del 26 al 31 de octubre que vamos a tener a más de 350 asistentes, 50 participantes internacionales que generan una derrama económica de más de 6 millones de pesos. También tenemos ya confirmado el Congreso Nacional de Payasos del 18 al 21 de mayo, así que pues seguiremos trabajando para seguir incrementando el turismo en Culiacán”, compartió.

Durante la conferencia de prensa además de contar con la presencia de Julio César Silvas, presidente del Core 33, y Mireya Sosa Osuna, que lideraron el bloque informativo, también participó la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Servytur Culiacán, María Guadalupe Zavala, y el presidente de la Asociación de Propietarios de Estacionamiento y del Patronato de Revitalización de los Centros Históricos, José Ambrosio Valenzuela García.

Además de Rafael Armando Galiana Fregoso, presidente de Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (Canieti) y Alma Cecilia Inzunza Campos, presidenta comisionada de Restaurantes.

De Core 33, asistió José Miguel Oredo, comisionado presidente de Industria y Luis Enrique Bolaños, comisionado presidente de Servicios.