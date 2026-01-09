$!Encabeza Alcalde de Culiacán ranking de evaluación de alcaldes y alcaldesas de Sinaloa

Durante el mes de diciembre, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó el ranking de aprobación de la gestión de alcaldes y alcaldes de Sinaloa, de acuerdo a una encuesta de Demoscopia Digital.

El estudio señala que en ese período, el Presidente Municipal obtuvo una aprobación del 55.2 por ciento del trabajo realizado al frente del Gobierno de Culiacán.

Según el reporte, el levantamiento se hizo del 28 al 31 de diciembre a través de un sistema de Whatsapp con una muestra representativa de mil participantes mayores de 18 años, con un margen de error de +/- 3.8 por ciento.

En casi todos los meses de 2025, el Alcalde de Culiacán se mantuvo con un nivel de aprobación por arriba del 50 por ciento.