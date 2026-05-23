Encabeza despido injustificado quejas laborales en Sinaloa; registran un promedio de un caso diario

El despido injustificado se mantiene como la principal causa de conflicto laboral en el estado, alcanzando un promedio de 30 casos mensuales, lo que equivale prácticamente a una denuncia diaria ante las autoridades estatales.

De acuerdo con Marco Antonio Zazueta Zazueta, director del Trabajo y Previsión Social, aunque el flujo de personas que acuden a sus oficinas es constante, la gran mayoría no busca inicialmente interponer una demanda, sino recibir asesoría u orientación.

“Las quejas más altas por parte de los trabajadores son el tema del despido injustificado, tenemos alrededor de 30 casos en promedio al mes”, informó Zazueta Zazueta.

Entre los motivos más frecuentes para estas consultas se encuentran dudas sobre el monto de liquidación al renunciar, el deseo de cambiar de empleo o fricciones con jefes directos.

Dentro del desglose de quejas formales por despido, la dependencia reportó que los casos que involucran a mujeres embarazadas promedian apenas cuatro al mes, mientras que los incidentes relacionados con adultos mayores son aún menores, registrando entre uno y dos casos mensuales.

A pesar de las versiones sobre un incremento en el cierre de establecimientos comerciales, la autoridad laboral aclaró que no se ha detectado un repunte proporcional en las quejas.

Se enfatizó que el cierre de un negocio no implica necesariamente una falta hacia el trabajador, ya que en muchos casos se procede con la liquidación conforme a la ley, evitando así que el conflicto escale a una denuncia.

“Cuando se manejaba que el cierre de negocios estaba muy alto, nosotros no tuvimos un incremento en el tema de quejas por cierre de negocio y aclaré que no necesariamente, si un negocio cierra, tiene que quedar mal con los trabajadores”, compartió.

Desde finales de 2024, los promedios mensuales de visitas y reportes se han mantenido estables, sin registrar un aumento significativo en ninguna área de atención.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, brazo de la Dirección del Trabajo, tiene como función primordial asesorar a los empleados.

Ante cualquier conflicto, la prioridad institucional es alcanzar una mediación entre el trabajador y el empleador antes de que el caso deba ser turnado al Centro de Conciliación y Arbitraje.

Se reiteró que el acompañamiento legal está disponible para garantizar que se respeten los derechos laborales, buscando siempre el diálogo como herramienta principal para resolver las diferencias en el entorno de trabajo.