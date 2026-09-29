Encabeza el Rector Jesús Madueña la Jornada Médica de Cardiología en el CIDOCS y refrenda el compromiso de la UAS con la salud de los sinaloenses

En un firme testimonio de su compromiso con la sociedad y guiada por un profundo espíritu humanista, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en coordinación con el Hospital Civil de Culiacán, llevó a cabo una Jornada Médica de Cardiología a través del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS), en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que se celebra este 29 de septiembre.

Con el lema de este año, “No pierdas el ritmo”, la jornada tuvo como propósito generar conciencia sobre la importancia de identificar oportunamente los síntomas de las enfermedades cardiovasculares, muchos de los cuales pueden pasar desapercibidos hasta que se presenta una complicación.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, quien, acompañado por el director del CIDOCS, doctor Daniel Emilio Cuén Lazcano, enfatizó que las enfermedades cardiovasculares continúan representando uno de los principales desafíos para la salud pública, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a comprender que la prevención es fundamental para preservar la vida.

“Nosotros, como Universidad Autónoma de Sinaloa, estamos comprometidos con la salud de las personas del estado de Sinaloa y de todo aquel que solicite un servicio aquí, en este Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Es un área muy importante para nosotros, es un campo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad; aquí están cursando su internado un buen número de jóvenes que están terminando la carrera y también hay un gran número de residentes que se están atendiendo en todas las especialidades que manejamos aquí”, subrayó.

Acompañado por la doctora Sofía Angulo Olivas, directora de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), así como por autoridades del CIDOCS y del Hospital Civil de Culiacán, el Rector señaló que escuchar al corazón a tiempo y realizarse chequeos médicos periódicos puede salvar vidas. Por ello, destacó la pertinencia de que año con año se desarrollen este tipo de jornadas, impulsadas por el doctor Carlos Fernando Corona Sapién y un destacado equipo de profesionales del área de Cardiología.

“Hoy es un día para generar conciencia sobre el tema del corazón. Cuidar el corazón es algo muy importante; por eso estamos el día de hoy aquí, fomentando, a través del apoyo gratuito de consultas, que nos cuidemos de un área muy importante como lo es el corazón y de todas las enfermedades que ahí se presentan”, señaló.

En su intervención, la doctora Sofía Angulo Olivas destacó el sentido solidario que distingue a la institución y manifestó que la Universidad Autónoma de Sinaloa busca permanentemente alternativas para respaldar a la población y apoyarla de manera activa, especialmente en aquellos temas relacionados con la salud integral de las familias sinaloenses.

Asimismo, dejó en claro que una de las prioridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa es servir con calidad a la sociedad y atender sus necesidades más sentidas. En este sentido, explicó que desde hace algunos meses, en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud se realizan diversos trabajos de rehabilitación y mejoramiento de los espacios destinados a la atención de las diferentes especialidades.

Precisó que, particularmente en las áreas de Oftalmología, Banco de Sangre y en la Torre de Cardiología y Hemodinamia, los avances de estos trabajos ya son visibles.

“De aquí en adelante, lo principal para la Universidad Autónoma de Sinaloa va a ser dejar esta área de primer mundo, con equipamiento. Es el compromiso que ya hice con los residentes de Oftalmología, pero aquí lo digo: no solamente va a ser con Oftalmología; lo estamos haciendo con Cardiología, lo estamos haciendo con el Banco de Sangre, lo vamos a hacer con el laboratorio y lo vamos a hacer con todos los demás servicios que prestan aquí”, afirmó.

Cabe señalar que, en este sentido, una vez que concluyó la apertura de la jornada, la máxima autoridad universitaria, en compañía de los médicos del CIDOCS, realizó un recorrido de supervisión por las áreas que se están remodelando, con la finalidad de cerciorarse de los avances e instruir que, si existen requerimientos inmediatos, se atiendan para que “el trabajo no se detenga”.