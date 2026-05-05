Encabeza el Rector Jesús Madueña los festejos por el 153 Aniversario de la UAS, reafirmando su compromiso con la excelencia, el humanismo y el futuro de Sinaloa

A la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) la reúne un legado de 153 años de trabajo humanista y científico, de cultivar sueños y cosechar realidades. “Son 153 años representando el más potente faro de conocimiento y de esperanza para Sinaloa”, expresó el Rector, doctor Jesús Madueña Molina.

La figura de don Eustaquio Buelna Pérez una vez más fue testigo del compromiso de la institución con la educación de excelencia y con la juventud sinaloense, al celebrar esta máxima casa de estudios el aniversario de su fundación y declarar inaugurado el Festival Internacional Universitario de la Cultura, realizado en el marco de los festejos.

“Cada 5 de mayo nos recuerda que somos depositarios de estrategias y nobilísimas misiones, como educar profesionales para el desarrollo y la inclusión, habilitar investigadores para la generación de un conocimiento que impacte con responsabilidad y formar personas dispuestas y capacitadas para trabajar por la paz”, expresó Madueña Molina.

“Nos reunimos principalmente para comprometernos con el futuro: con las y los nuevos trabajadores universitarios y con los jóvenes que cada año tocan nuestra puerta para ingresar a nuestras aulas”, manifestó ante estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores e invitados especiales que se dieron cita para conmemorar un aniversario más del Liceo Rosales en el patio del emblemático Edificio Central.

Esta institución nació el 5 de mayo de 1873 en el puerto de Mazatlán, once años después de la Batalla de Puebla. Fue fundada por iniciativa y visión del licenciado Eustaquio Buelna Pérez, quien planeó su apertura en esa fecha en honor al triunfo del ejército juarista en dicha gesta.

El Rector mencionó que la UAS ha sido un faro que ha guiado a muchas generaciones con su diversa oferta educativa, su elevado nivel de enseñanza, su amplia matrícula y su presencia geográfica, al grado de convertirse, con sobrado mérito, en la máxima casa de estudios de Sinaloa.

“Si es por historia, la nuestra es la de mayor tradición en el estado; si es por tamaño, somos la universidad más grande de la entidad; si de indicadores académicos se trata, tenemos los mejores; y si de compromiso social hablamos, todas y todos estamos entregados a la noble tarea de servir a Sinaloa, a sus familias y a sus juventudes”, dijo.

Luego de colocar una ofrenda floral, hacer guardia de honor ante la estatua de Buelna Pérez y guardar un minuto de silencio en su memoria, el Rector señaló que esta institución se forjó con ideas propias, mentes brillantes y espíritus rebeldes; con generaciones de hombres y mujeres valientes e ilustrados que ofrecieron su vida por la libertad y la justicia, trabajando arduamente por el avance de la educación.

“Hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa es más grande y fuerte, incorporando nuevas misiones que cumple con una solvencia sin igual. En términos de docencia, nuestra cobertura es total, la excelencia académica sigue al alza y continuamos evolucionando con base en un modelo educativo de vanguardia y una ruta efectiva hacia la bimodalidad 50/50”, manifestó.

Asimismo, citó que se han mantenido en ascenso los indicadores en áreas como investigación, vinculación con los sectores social, público y privado, deporte y cultura.

Agregó que este día, frente al Edificio Rosalino, se pondrá en marcha la máxima fiesta de las artes y del espíritu: el prestigioso Festival Internacional Universitario de la Cultura. En su edición número 31, el evento reunirá a grandes exponentes de la música, danza, cine, gastronomía, literatura, teatro, arquitectura y artes plásticas con actividades en todo el estado.

“Podemos afirmar que la nuestra es una universidad total, madura, completa y en crecimiento; con la memoria viva al recordar cada etapa de su historia, con la voluntad dispuesta para asumir los retos del presente y con la mirada aguda para enfrentar los desafíos del mediano plazo y de las décadas por venir”.