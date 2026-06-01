Encabeza Fiscalía de Sinaloa lista de recomendaciones de la CEDH; suman 11 en lo que va del año

En lo que va del año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido un total de 11 recomendaciones dirigidas a diversas instituciones y ayuntamientos del estado, siendo la Fiscalía General del Estado la autoridad que encabeza la lista con el mayor número de señalamientos.

De acuerdo con el Presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, de estas 11 determinaciones, seis ya han sido aceptadas formalmente por las autoridades correspondientes, mientras que las cinco restantes se encuentran todavía dentro del término legal para ser notificadas sobre su aceptación.

“Son 11 recomendaciones, de esas nos acertaron seis y cinco están todavía en el término”, informó Loza Ochoa.

La tendencia de años anteriores se mantiene, situando a la Fiscalía General del Estado como la institución con más expedientes en su contra, acumulando seis recomendaciones en este periodo.

La Visitadora General de la CEDH, Reina Isabel Mendoza Osuna, explicó que entre los hechos violatorios que motivaron estas resoluciones destacan la omisión o dilación en la investigación de casos de personas desaparecidas o no localizadas y la negligencia en la identificación forense de personas localizadas sin vida.

También la negativa de proporcionar copias certificadas de carpetas de investigación y la prestación indebida del servicio público y dilación en la integración de expedientes.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la CEDH destacó que ha existido disponibilidad por parte de la Fiscalía para aceptar las recomendaciones y sumarse a los señalamientos realizados por el organismo.

Ante la persistencia de estas quejas, la CEDH hizo un llamado enérgico a los servidores públicos para generar una verdadera conciencia sobre el servicio que prestan. El organismo subrayó que la emisión de una recomendación es la prueba de que el actuar de la autoridad no ha sido el adecuado.

“Se insta para que reflexionen en lo que es el servicio público y se lleve a cabo con respeto y, ante todo, el respeto a la ciudadanía”, manifestó Mendoza Osuna.

Además de la Fiscalía, la Comisión dirigió recomendaciones a diversos municipios y dependencias estatales que fueron:

- Ayuntamiento de Culiacán.

- Ayuntamiento de Mazatlán.

- Ayuntamiento de Escuinapa.

- Ayuntamiento de Cosalá.

- Sistema DIF Sinaloa.