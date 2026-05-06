Encabeza Gobernadora Yeraldine Primer Simulacro Nacional 2026 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 6 de mayo de 2026.- Con gran civilidad, orden y responsabilidad se realizó el Primer Simulacro Nacional 2026, que en Sinaloa encabezó la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

El evento se organizó de forma simultánea en todo el país, y en Palacio de Gobierno, la titular del Poder Ejecutivo, al igual que todos los trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el edificio en punto de las 10:00 horas, participó en la evacuación, que se realizó en 7 minutos y 56 segundos.

Todas las personas atendieron con responsabilidad las instrucciones del personal de socorro liderados por Protección Civil Sinaloa, a cargo de Roy Navarrete Cuevas.

En total, en Sinaloa se registraron para participar en el simulacro mil 957 inmuebles y 123 mil 537 personas. Fueron mil 312 inmuebles privados, 114 estatales, 501 federales y 30 municipales.