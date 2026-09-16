$!Encabeza Graciela Domínguez izamiento de bandera por el 216 aniversario de la Independencia

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó este miércoles el izamiento de bandera a toda asta con motivo del 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México. La ceremonia se realizó en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, mandos militares y de seguridad, así como elementos de instituciones civiles.





Domínguez Nava estuvo acompañada por Jesús Iván Chávez Rangel, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Juan Diego Aranzubia, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y Ana Miriam Ramos, Alcaldesa de Culiacán. También participaron Julio César Islas, Comandante de la Novena Zona Militar; Jesús Teodoro Rodríguez, Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa; y Edgar Emmanuel Campos, Comandante de la Novena Zona Aérea Militar. Durante el acto se realizaron los Honores de Ordenanza y posteriormente se llevó a cabo una Guardia de Honor en los monumentos dedicados a personajes de la Independencia. En el marco de la ceremonia se realizó además la lectura de una semblanza histórica y el toque de Tres de Diana en honor a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón y José María Morelos y Pavón.

El acto reunió también a integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno estatal, elementos de corporaciones policiales, invitados especiales y personal militar. Como parte del dispositivo ceremonial participaron cadetes de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, brigadistas de Protección Civil y la banda de guerra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.



