$!Encabeza Juan de Dios Gámez Mendívil aprobación de alcaldes en Sinaloa

El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil fue el que recibió durante el mes de febrero del nivel de aprobación más alto de Sinaloa, según una encuesta de Demoscopia Digital.
En el estudio difundido a principios del mes de marzo, señala que en febrero, Gámez Mendívil recibió una opinión favorable de la población de Culiacán del 55.1 por ciento.
De acuerdo con el reporte de la encuestadora Demoscopia Digital, el levantamiento se realizó del 25 al 28 de febrero con llamadas telefónicas con una muestra representativa de mil personas mayores de 18 años en cada una de las ciudades evaluadas, con un nivel de confianza del más menos 95 por ciento y margen de error de más menos 3.8 por ciento.
La aprobación del Alcalde de Culiacán mejoró durante el mes de febrero, comparado con el de enero, cuando la aprobación alcanzada fue del 53.9 por ciento.
Y también es significativamente más alta comparada con hace un año, cuando en febrero de 2025 recibía la aprobación del 40.8 por ciento de la población.
En el listado de los Alcaldes evaluados en Sinaloa, el segundo lugar es ocupado por el Presidente Municipal de Badiraguato, José Paz Elenes, que en ese periodo registró una aprobación del 53.3 por ciento.
Y le sigue la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez, que en la encuesta levantada tuvo un 51.4 por ciento de aprobación en su gestión.
El Alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza, el único del PAN-PRI-PRD entre los mejores evaluados, alcanzó una aprobación del 50.2 por ciento.
También el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de LLano Bermúdez, fue evaluado durante el mes de febrero y ahí obtuvo una aprobación de su gestión del 49.4 por ciento.
Y le sigue la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, que para febrero el nivel de aprobación de su gestión se ubicó en un 48.6 por ciento.