$!Encabeza Juan de Dios Gámez Mendívil aprobación de alcaldes en Sinaloa

El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil fue el que recibió durante el mes de febrero del nivel de aprobación más alto de Sinaloa, según una encuesta de Demoscopia Digital.

En el estudio difundido a principios del mes de marzo, señala que en febrero, Gámez Mendívil recibió una opinión favorable de la población de Culiacán del 55.1 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la encuestadora Demoscopia Digital, el levantamiento se realizó del 25 al 28 de febrero con llamadas telefónicas con una muestra representativa de mil personas mayores de 18 años en cada una de las ciudades evaluadas, con un nivel de confianza del más menos 95 por ciento y margen de error de más menos 3.8 por ciento.

La aprobación del Alcalde de Culiacán mejoró durante el mes de febrero, comparado con el de enero, cuando la aprobación alcanzada fue del 53.9 por ciento.