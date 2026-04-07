Culiacán
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Evaluación

Encabeza Juan de Dios Gámez Mendívil ranking de aprobación de alcaldes de Sinaloa durante marzo

El Alcalde de Culiacán tiene un incremento en el nivel de aprobación de la población durante el mes de marzo, comparado con febrero
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/04/2026 12:31
07/04/2026 12:31

El Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil se mantuvo en marzo como el Alcalde de Sinaloa que tiene el nivel más alto de aprobación.

De acuerdo con el estudio de Demoscópico Digital, Gámez Mendívil obtuvo en marzo un 56.6 por ciento de aprobación, un ligero incremento con el resultado obtenido un mes antes, cuando alcanzó un 55.1 por ciento.

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Además, comparado con el mismo mes de 2025, se registra una diferencia positiva, pues para ese período, el nivel de aprobación era del 44.3 por ciento.

El estudio de Demoscopia Digital informó que la encuesta se realizó entre el 28 y el 31 de marzo, con una muestra representativa de mil participantes mayores de 18 años de diferentes zonas del municipio, con un margen de error de +/- 3.5 por ciento y nivel de confianza del 95 por ciento.

El segundo Alcalde mejor posicionado es el de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, quien mejoró su nivel de aprobación en marzo comparado con febrero, pasando del 49.4 por ciento al 53.1 por ciento.

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Le sigue en el ranking el Alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, quien tuvo un ligero descenso en el mes de marzo, al pasar en un mes de 53.3 a 52.2 por ciento de aprobación.

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La Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez, se ubica en la cuarta posición, con un nivel de aprobación del 50.7 por ciento al mes de marzo, unas décimas menos comparado con febrero, cuando sumó un 51.4 por ciento.

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Estrella Palacios Domínguez, Alcaldesa de Mazatlán, está en la quinta posición del ranking con un 49.5 por ciento de aprobación, mejorando un poco en marzo el resultado de febrero, cuando tuvo un 48.6 por ciento.

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Y le sigue en la lista el Alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza, quien alcanzó un nivel de aprobación del 48.6 por ciento, retrocediendo unos puntos respecto al 50.2 por ciento obtenido en febrero.

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