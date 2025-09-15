$!Encabeza Rocha Grito de Independencia solo con acto protocolario

CULIACÁN, Sinaloa. – Por segundo año consecutivo, las celebraciones del Día de la Independencia en Sinaloa se limitaron a un acto protocolario encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, sin la presencia de público ni conciertos, debido a la persistente violencia que afecta al estado. El evento se realizó en la explanada del Palacio de Gobierno, resguardada por un operativo de seguridad que incluyó a decenas de elementos policiales. En punto de las 23:00 horas, el Gobernador salió al balcón principal para recibir la bandera nacional de manos de una escolta del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar, para inmediatamente dirigirse a la orilla del mismo balcón y dar el tradicional Grito de Independencia, para recordar el llamado que hiciera hace 215 años el cura Miguel Hidalgo y Costilla.





Rocha Moya dio el tradicional Grito acompañado únicamente de su equipo de trabajo y funcionarios, evitando la convocatoria a la ciudadanía que normalmente llenaría la explanada de Culiacán con familias, música y fuegos artificiales. “Mexicanas, mexicanos, sinaloenses; Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria e independencia, Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva doña Josefa Ortiz Téllez Girón, Viva Allende, Viva Aldama, Viva Guerrero, Viva doña Leona Vicario, Viva la Independencia Nacional, Viva la Cuarta Transformación, Viva la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Viva México, Viva México, Viva México, Viva Sinaloa”, gritó el mandatario estatal, para enseguida con bandera en mano repicar la campana del balcón principal.









