$!Encabeza SEPyC ceremonia por el Día de la Bandera en Culiacán

Durante el acto se realizaron los honores de ordenanza, que incluyeron el izamiento de la bandera nacional a toda asta y la entonación del Himno Nacional Mexicano.

La ceremonia fue encabezada por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien acudió en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Autoridades estatales conmemoraron este 24 de febrero el Día de la Bandera con un acto cívico realizado en la Plaza Cívica del Asta Monumental, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la capital sinaloense.

La ceremonia contó con el acompañamiento de la banda de guerra de la Guardia Nacional y la participación de estudiantes de la Escuela Secundaria Federal No. 1 “Moisés Sáenz”.

De acuerdo con los antecedentes históricos, el Día de la Bandera fue establecido el 24 de febrero de 1934 y reconocido oficialmente en 1940 mediante decreto del entonces Presidente Lázaro Cárdenas.

El origen del lábaro patrio se remonta a 1821, cuando Agustín de Iturbide adoptó la Bandera de las Tres Garantías. Posteriormente, con la consolidación de la República Federal en 1824, se ratificaron los colores nacionales con el águila al centro. Bajo el periodo histórico asociado a Benito Juárez, se consolidó el significado atribuido a los colores: verde como esperanza, blanco como unidad y rojo como la sangre de quienes participaron en la defensa del País.

Al evento asistieron el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel; el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, en representación del Congreso del Estado; y el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas.

También estuvieron presentes representantes de la Novena Zona Militar, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, así como integrantes del Gabinete estatal, entre ellos la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete; el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; el Rector de la UPES, Jesús Aarón Quintero; y el director general de COBAES, Santiago Inzunza Cázarez, además de subsecretarios de la SEPyC.