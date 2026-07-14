$!Encabezan Fiscalía de Sinaloa y SSPE quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: CEDH

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron las autoridades con más señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos durante los meses de mayo y junio de 2026, de acuerdo con el informe bimestral presentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
Durante la cuarta sesión ordinaria de su Consejo Consultivo, el organismo informó que la FGE acumuló 39 señalamientos, mientras que la SSPE registró 20.
En el mismo periodo, la CEDH indicó que recibió 722 asuntos, de los cuales 137 fueron quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
Además, 507 correspondieron a orientaciones directas, 47 permanecen pendientes de calificación y 31 fueron remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de asuntos de competencia federal.
El informe también detalla que en estado, la zona Centro concentró la mayor atención del organismo, con 239; seguida por la zona Sur, con 188; la zona Norte con 101; el sistema penitenciario con 70; la zona del Évora, con 44 y la zona Centro-Norte, con 26.
Los datos fueron presentados como parte del informe de actividades institucionales correspondiente al tercer bimestre de 2026, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la CEDH, encabezada por su presidente, Óscar Loza Ochoa.