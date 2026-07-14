$!Encabezan Fiscalía de Sinaloa y SSPE quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: CEDH

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron las autoridades con más señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos durante los meses de mayo y junio de 2026, de acuerdo con el informe bimestral presentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Durante la cuarta sesión ordinaria de su Consejo Consultivo, el organismo informó que la FGE acumuló 39 señalamientos, mientras que la SSPE registró 20.

En el mismo periodo, la CEDH indicó que recibió 722 asuntos, de los cuales 137 fueron quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.