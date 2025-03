$!Encabezan mujeres en Culiacán marcha por desaparecidas, asesinadas y violentadas, este 8M

“Emilia es Policía, Emilia también es mujer y Emilia no llegó. No es cierto que llegamos todas. Las viudas de policías no han llegado, ¿Cuándo las van a escuchar? En Choix se están muriendo las viudas, enfermas, están enfermas y desde enero estamos pidiendo auxilio, se van a morir antes de tener una pensión”, señaló Yolanda Rojo Carrizosa, lideresa del colectivo Guerras Azules.

A las 10:35 horas, arrancó el contingente sobre la avenida Lázaro Cárdenas al grito ‘Escucha idiota, las niñas no se tocan’, ‘No pagar pensión también es violencia’.