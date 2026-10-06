‘Encadenada’ en el Congreso, Yesenia Rojo exige recursos para policías de Mocorito

El colectivo Guerreros Azules pidió a la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, atender y dar seguimiento a la minuta que contempla un apoyo extraordinario para mejorar los salarios de policías municipales y brindar apoyo a viudas de elementos.

Durante una manifestación realizada en el Congreso del Estado, integrantes del colectivo, encabezados por Yesenia Rojo, solicitaron al Gobierno estatal liberar los recursos pendientes y al Poder Legislativo dar seguimiento al proyecto que, señalaron, lleva tiempo en gestión.

Yesenia Rojo se encadenó en el Pleno del Congreso del Estado, donde permaneció alrededor de 20 minutos y colocó cartulinas con consignas dirigidas a la Gobernadora para exigir la liberación de los recursos destinados a policías municipales.

Rojo explicó que durante la administración de Rubén Rocha Moya y cuando Yeraldine Bonilla Valverde estuvo al frente del Poder Ejecutivo, se había contemplado un presupuesto de 8 millones de pesos para incrementar los salarios de policías municipales.

Sin embargo, señaló que hasta el momento únicamente se han liberado 3 millones de pesos para el Municipio de Mocorito, por lo que pidió a la actual administración estatal entregar los 5 millones de pesos restantes.

La representante del colectivo señaló que los policías de Mocorito tienen salarios menores a los de otros municipios, por lo que consideró necesario que se concrete el recurso para mejorar sus condiciones laborales.

“En Mocorito ganan 4 mil 500 un agente, un comandante gana 6 mil pesos; aquí en Culiacán un agente gana 13 mil y pues un comandante gana 20 mil o 25 mil. Desde que nació el grupo estamos peleando por el tema de homologación, sabemos que no le corresponde a Gobierno, pero tienen que recordar que el año pasado vinimos al Congreso a pedir recurso para eso y fue gobierno el que asumió el compromiso”, expresó.

Además, informó que desde hace 16 días policías municipales de Mocorito mantienen una manifestación frente al Ayuntamiento y, aseguró, han recibido presión para retirarse.

Sin embargo, sostuvo que los elementos continuarán con la protesta hasta que se liberen los recursos que están solicitando.

“En Mocorito nadie ha tocado el tema y sabemos a lo que le están apostando, al desgaste, al cansancio, porque a nadie le importan que sean adultos mayores, a los que están allá en el sol, porque el Presidente municipal pues está muy a gusto”, señaló.

De acuerdo con Yesenia Rojo, son 72 policías de Mocorito los que esperan que se concrete este apoyo presupuestal.