$!Encienden árbol navideño y arranca pista de hielo en Palacio de Gobierno, en Culiacán

El Gobierno del Estado puso en marcha las actividades decembrinas en la explanada de Palacio de Gobierno con el encendido del árbol monumental de Navidad y la apertura de la pista de hielo “Navidad Mágica: Paz, Esperanza y Amor”, eventos que congregaron a cientos de familias durante la tarde. El Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, activó el interruptor que iluminó el árbol colocado al pie de las escalinatas principales del edificio.









Previo a la iluminación del árbol, la titular del DIF inauguró la pista de hielo instalada en la misma explanada, un atractivo que también fue instalado el año 2024, y se mantendrá disponible al público sin costo hasta el 7 de enero.









Durante la apertura, los asistentes presenciaron una exhibición de patinaje artístico y un espectáculo infantil con payasos.







