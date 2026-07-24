Encuestas que favorecen al PAN dan esperanza pero no garantizan un triunfo en 2027: Roxana Rubio

Las encuestas que colocan al Partido Acción Nacional al frente de las preferencias electorales no representan una garantía de victoria en las elecciones de 2027, afirmó la Diputada local Roxana Rubio Valdez.

Lo anterior, luego de que la más reciente encuesta de Arias Consultores ubicara al PAN en el primer lugar de las preferencias electorales en Sinaloa.

La Legisladora panista reconoció que estos resultados representan una motivación para su partido de cara al próximo proceso electoral; sin embargo, sostuvo que la verdadera evaluación se encuentra en el contacto directo con la ciudadanía.

“Nosotros siempre hemos dicho que una encuesta no gana elecciones ni define mucho menos el futuro; sin embargo, esta encuesta nos demuestra lo que está pasando en Sinaloa y lo que está pasando en el país”, expresó.

Rubio Valdez consideró que los resultados del sondeo reflejan un creciente descontento de la población hacia Morena, al asegurar que cada vez más ciudadanos han decidido dejar de respaldar a ese partido.

“En el caso de Sinaloa es lo que dice la gente, es lo que habla del hartazgo hacia Morena, como la falta de paz, la falta de economía, la falta de apoyo a los centros de salud y a la pesca”, señaló.

El Diputado Jorge González Flores mencionó que estas encuestas indican que están ganando confianza con la población.

“Fíjese que algo que estamos viendo es la palabra esperanza, que fue lo que hubo cuando ganó Morena, y esa esperanza está cayendo en otras manos, de personas que están padeciendo la inseguridad. Es cierto que una encuesta no define, pero creo que ya ganamos la confianza”, destacó.

No obstante, insistieron en que el PAN deberá redoblar esfuerzos para tener un mayor acercamiento con los sinaloenses rumbo a los comicios de 2027.