Después de que la Universidad Autónoma de Sinaloa lanzara un posicionamiento a nivel nacional exponiendo un presunto riesgo en la autonomía universitaria durante la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya, el Mandatario estatal hizo público que el Gobierno del Estado endurecerá las gestiones para cobrarle a la universidad un préstamo de 100 millones de pesos realizado en noviembre de 2022.

“Ya le di instrucciones al Secretario y lo hago público, desde el primer mes vamos a cobrar. Yo les había dicho que a lo mejor... Pero no, con esas actitudes no. Hay qué ver cuál es el correspondiente al mes de enero y hay que cobrarlo”, mencionó.

“Frente a una actitud como esa, porque sienten que se pone en riesgo su proyecto, pero no proyecto de universidad, su proyecto político, luego luego van y me sacan eso; eso no es válido”.

La semana pasada comenzó un debate en el Congreso de Sinaloa, pues la agenda legislativa para este 2023 contempla tratar las reformas de las Leyes Orgánicas de la UAS, la Autónoma de Occidente y la Autónoma Indígena de México.

Ante ello, el Gobernador Rubén Rocha Moya ha destacado que no es de su interés presentar una iniciativa al respecto y que serán los legisladores los encargados de trabajar el tema si así lo creen necesario.

“Yo no voy a mandar iniciativa de reforma orgánica alguna. Se debe hacer un ejercicio de parlamento abierto, si hubiera alguna iniciativa en el sentido de que se reforme la Ley Orgánica esta iniciativa no puede inmediatamente procesarse en el interior del Congreso”, explicó.

“Que se siga con mucho profesionalismo y respeto a la autonomía universitaria. Mi compromiso es que yo no voy a mandar iniciativa. Ninguna, de ningún tipo. No tengo en la cabeza que tenga que hacerlo, no lo pienso hacer, y menos para que inmediatamente se vería una inclinación de nuestra parte”

Señaló que sus gestiones se mantienen de manera independiente al actuar de los legisladores.

“Ni mando a los diputados y diputadas, cada quién que haga de acuerdo con sus consideraciones. Les pido que tengan la rectitud que siempre han tenido los diputados y diputadas, les tengo mucho respeto. Ni quieran enderezar cosas políticas, si hay alguna reforma que sea para mejorar a las universidades”, comentó.

Ante la posibilidad de abordar la Ley Orgánica de la UAS desde el Congreso, el Consejo Nacional de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior emitió un llamado al legislativo local para respetar la autonomía de la institución educativa.

Sobre este posicionamiento el Gobernador opinó que la UAS exageró el tema.

“Yo creo que en la UAS sus autoridades sobrevaloraron... Metieron en la agenda legislativa, yo fui legislador, si no pones en la agenda y tienes necesidad de abordar no importa que no esté, el que esté en la agenda no quiere decir que tengan que abordarla. El que esté en la agenda no es obligación”, dijo.

“Digo yo que exageraron. Lo que me molesta que saquen ese acuerdo, que lo empujó el Rector por supuesto, hacen suponer que la autonomía de la universidad está en riesgo en mi Gobierno. Piensan que soy yo, eso no se hace y menos con la amistad que tenemos”.

De acuerdo al artículo segundo de la Ley General de Educación Superior, para reformar la Ley Orgánica de las instituciones educativas autónomas es necesario realizar una consulta al interior de la misma entre la comunidad educativa.

“Si tienen controlada a la comunidad universitaria, ¿para qué se preocupan? Tienen miedo que a la hora de la hora no hay tal control”, expuso.