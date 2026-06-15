Eneyda Rocha felicita a su padre, Rubén Rocha Moya, por su cumpleaños en redes sociales

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, felicitó este lunes a su padre, Rubén Rocha Moya, a través de una publicación en redes sociales con motivo de su cumpleaños.

En una fotografía donde aparece abrazando al Gobernador con licencia, Rocha Ruiz escribió un mensaje de felicitación.

“Feliz cumpleaños, papá. Mi cariño y admiración por ti son inmensos. Gracias por cada abrazo, cada consejo y cada momento compartido. ¡Te amamos hoy y siempre!”.

La publicación fue compartida en su cuenta de Instagram y generó reacciones de seguidores y usuarios de la plataforma.