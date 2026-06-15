Eneyda Rocha felicita a su padre, Rubén Rocha Moya, por su cumpleaños en redes sociales

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, felicitó este lunes a su padre, Rubén Rocha Moya, a través de una publicación en redes sociales con motivo de su cumpleaños.
En una fotografía donde aparece abrazando al Gobernador con licencia, Rocha Ruiz escribió un mensaje de felicitación.
“Feliz cumpleaños, papá. Mi cariño y admiración por ti son inmensos. Gracias por cada abrazo, cada consejo y cada momento compartido. ¡Te amamos hoy y siempre!”.
La publicación fue compartida en su cuenta de Instagram y generó reacciones de seguidores y usuarios de la plataforma.
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Una publicación compartida por Dra. Eneyda Rocha Ruiz (@eneydarocha_)
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La felicitación ocurre en un contexto en el que Rocha Moya ha mantenido una presencia pública limitada durante más de un mes, esto debido a que fue acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de sostener vínculos con el crimen organizado.
La acusación lo orilló a pedir licencia a finales de abril para separarse del cargo y llevar el proceso sin fuero.
En México también se desarrolla una investigación, pero en esta no se le ubica a Rocha Moya como acusado, sino se le mantiene en calidad de testigo.
El Gobernador con licencia cumple 77 años este 15 de junio de 2026.