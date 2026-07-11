Enfermedades digestivas encabezan consultas de urgencia en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

CULIACÁN._ El Hospital Pediátrico de Sinaloa ha registrado un movimiento constante en su área de urgencias durante esta temporada de vacaciones de verano, destacando enfermedades digestivas como principales atenciones.

En segundo lugar están los padecimientos respiratorios y un incremento en traumatismos por accidentes.

De acuerdo con el director del hospital, Carlos Mijail Suárez Arredondo, los reportes de la institución indican que las afecciones estomacales encabezan la lista de atenciones, con un promedio de 15 a 20 pacientes diarios que presentan síntomas como vómito y diarrea.

“Actualmente, el servicio de urgencias sigue atendiendo las emergencias más habituales en pediatría; enfermedades diarreicas, gastroenteritis, vómito, representan alrededor de 15 a 20 consultas por día”, informó.

En segundo lugar, y derivado de la humedad generada por las recientes precipitaciones, se atienden entre 5 y 10 casos por enfermedades respiratorias cada día.

Sin embargo, el tema que ha generado mayor alerta es el de los accidentes, especialmente aquellos relacionados con el uso de motocicletas.

Los médicos han reportado un flujo importante de menores con fracturas, así como lesiones graves que incluyen traumatismos craneoencefálicos y golpes severos en el tórax y abdomen.

En cuanto a las altas temperaturas, el hospital informó que, hasta el momento, no se han presentado casos de golpe de calor o agotamiento extremo, condiciones que pueden resultar fatales para los infantes.

No obstante, se mantienen bajo vigilancia cuadros de deshidratación leve, con una incidencia de dos a tres casos semanales que requieren estancias breves de hidratación antes de que los menores puedan volver a sus hogares.

Ante este panorama, las autoridades hospitalarias enfatizaron la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, recordando que existen dosis gratuitas disponibles en el segundo piso del nosocomio en un horario de las 08:00 a 18:00 horas, incluso durante los fines de semana.

Como medidas preventivas adicionales, se sugiere practicar la hidratación activa, que consiste en ofrecer líquidos a los niños de forma constante sin esperar a que manifiesten sed, particularmente en menores de 5 años.

“La sed puede ser la manifestación inicial de un cuadro de deshidratación sobre todo en menores de 5 años de edad, hay que estar ofreciendo hidratación de manera activa”, señaló.

Asimismo el director recomendó evitar las actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas para evitar complicaciones por el calor.

Finalmente, se exhortó a los padres de familia a evitar el uso de remedios caseros o la automedicación ante signos de enfermedad, ya que estas prácticas suelen retrasar la atención adecuada y complicar el estado de salud de los pacientes al momento de llegar al servicio de urgencias.