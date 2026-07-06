$!Enfrenta crisis comercial Centro de Culiacán; ventas caen hasta un 80%

La Unión de Comerciantes de Culiacán señaló que el sector comercial de la ciudad en el Centro ha ingresado a la etapa más crítica del año, enfrentando una estrepitosa caída en las ventas que alcanza niveles del 80 por ciento. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la UCC, expresó que este panorama, que ocurre de manera cíclica con el inicio del receso escolar y el próximo cese de actividades en los distintos niveles de gobierno, ha dejado a los negocios operando con un margen de entre el 15 y 20 por ciento de sus ingresos habituales. “Disminuye mucho la movilidad de consumidores en los centros comerciales de aquí, de la entidad de Culiacán y, por ende, bajan las ventas hasta un 80 por ciento”, informó Sánchez Beltrán.

A la baja movilidad de consumidores en el primer cuadro de la ciudad se suman las condiciones climáticas extremas. Las temperaturas que superan los 45 grados centígrados y la llegada de la temporada de lluvias y huracanes inhiben la salida de los ciudadanos, complicando aún más la supervivencia de los establecimientos que dependen del flujo peatonal. El representante compartió que ya son dos años de afectaciones económicas derivadas de la inseguridad que han golpeado principalmente el bolsillo de la clase trabajadora y los sectores populares. “Los sectores populares son los más golpeados. Estamos hablando de que quienes atendemos al sector de menor ingreso económico en Culiacán, somos los que estamos teniendo una mayor afectación”, señaló. También señalaron una marcada diferencia en el impacto de la crisis económica, pues mientras la burocracia y los sectores de alto poder adquisitivo mantienen ingresos seguros y saturan tiendas departamentales o restaurantes, los sectores de menores ingresos son los más vulnerables ante la falta de empleo y circulante.