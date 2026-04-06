Enfrenta sector agrícola reducción de siembra y déficit de mano de obra en Culiacán

El sector agrícola en Culiacán atraviesa una fase de transición marcada por la disminución de la actividad productiva y una reducción significativa en la superficie de siembra.

Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, informó que durante el presente mes de abril ha comenzado el retorno de los trabajadores del campo hacia sus lugares de origen.

“El número de trabajadores va disminuyendo conforme disminuye la intensidad de la temporada de cortes, el pico de producción fue en los meses de febrero y marzo, ahorita en el mes de abril empieza a disminuir”, Bazúa Campaña.

Según Bazúa Campaña, este flujo migratorio, que inicia su arribo en septiembre, suele retirarse entre abril y junio.

Sin embargo, este año se reportó una baja en la llegada de personal desde el inicio de la temporada debido a diversos factores.

Entre ellos destaca la competencia de zonas productoras de berry en Jalisco y Michoacán, así como el incremento de invernaderos en otros puntos de México.

Aunado a esto, el líder agrícola reconoció que el miedo derivado de situaciones de inseguridad también ha inhibido la llegada de mano de obra.

La producción de hortalizas no solo se vio afectada por la falta de personal, sino también por factores climatológicos adversos.

Un diciembre inusualmente caluroso y un enero con lluvias provocaron que prácticamente no hubiera invierno, lo que mermó los rendimientos en Culiacán y Navolato.

“Esta temporada otoño-invierno 2025-2026 de tomate hubo una reducción de un 20 por ciento menos de superficie sembrada”, detalló.

Aunque aclaró que no se quedaron cosechas sin recolectar por falta de trabajadores, la producción general fue menor que en años anteriores debido a la combinación del clima y la menor superficie establecida.

El panorama agrícola se ve complementado por el descontento de los productores graneros, quienes recientemente se han manifestado en diversas casetas de cobro, como la de El Pisal, para exigir mejores condiciones.

Bazúa Campaña señaló que estas movilizaciones son el resultado de la falta de apoyos gubernamentales pendientes y, principalmente, de la inquietud por el bajo precio del maíz.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la población y a los mismos agricultores para extremar el cuidado del agua, recordándola como la fuente principal de vida y de la actividad agrícola en la región.