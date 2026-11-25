Enrique Díaz-Terán Capaceta fue galardonado con el Premio Estatal de Derechos Humanos 2026 en Sinaloa. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reconoció su trayectoria de más de 50 años en la promoción, defensa y preservación de estos derechos en la entidad.

El Consejo de Premiación y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa determinaron el otorgamiento de este reconocimiento el 25 de noviembre de 2026, tras evaluar 12 candidaturas.

La convocatoria del premio, publicada el 14 de octubre, busca visibilizar y distinguir a personas y organizaciones que contribuyen significativamente a la promoción y defensa de los derechos humanos en Sinaloa.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Oscar Loza Ochoa, destacó la importancia del proceso y el compromiso de los integrantes del Jurado Calificador y el Consejo de Premiación.