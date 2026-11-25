Enrique Díaz-Terán Capaceta fue galardonado con el Premio Estatal de Derechos Humanos 2026 en Sinaloa. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reconoció su trayectoria de más de 50 años en la promoción, defensa y preservación de estos derechos en la entidad.
El Consejo de Premiación y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa determinaron el otorgamiento de este reconocimiento el 25 de noviembre de 2026, tras evaluar 12 candidaturas.
La convocatoria del premio, publicada el 14 de octubre, busca visibilizar y distinguir a personas y organizaciones que contribuyen significativamente a la promoción y defensa de los derechos humanos en Sinaloa.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Oscar Loza Ochoa, destacó la importancia del proceso y el compromiso de los integrantes del Jurado Calificador y el Consejo de Premiación.
“Este reconocimiento tiene como propósito visibilizar y distinguir a las personas y organizaciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen de manera significativa a la promoción y defensa de los derechos humanos en Sinaloa”, dijo Loza Ochoa.
El Jurado Calificador encargado de analizar y valorar las candidaturas estuvo integrado por Norma Becky Sepúlveda Andrade, Javier Llausas Magaña y León Grivel Franco.
Por su parte, el Consejo de Premiación lo conformaron Concepción Zazueta Castro, secretaria ejecutiva del SIPINNA Estatal Sinaloa; Katia Ximena Ruiz Ortiz, consejera del Consejo Consultivo de la CEDH Sinaloa; Othón Herrera y Cairo Yarahuán, representante del sector privado, y Lydia Guadalupe Ojeda Esquerra, representante de la sociedad sinaloense comunitaria.
También participaron en el Consejo de Premiación Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH Sinaloa; Marcela Adriana Flores Moreno, secretaria del Consejo; Reyna Isabel Mendoza Osuna, visitadora general, y Pablo Balderas Jurado, secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
El Premio Estatal de Derechos Humanos 2026 incluye un reconocimiento público y un estímulo económico de 25 mil pesos.
La ceremonia de premiación se realizará en un acto institucional cuya fecha será anunciada próximamente. Esto ocurrirá una vez publicado el fallo en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y notificada la persona galardonada.