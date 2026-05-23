Enrique Inzunza confirma que acudirá a citación de la FGR

CULIACÁN._ El Senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez informó este sábado que recibió una citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá personalmente a atender el llamado de la autoridad. A través de redes sociales, el legislador de Morena señaló que desde el primer momento manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y sostuvo que enfrentará el proceso por cuenta propia. “He recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, expresó.

Inzunza Cázarez afirmó que no recurrirá a las protecciones legales derivadas de su cargo como Senador, pese a que la Constitución contempla inmunidad procesal para ciertos servidores públicos. “No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicó. El Senador sostuvo que confía en las instituciones del País y destacó su trayectoria en el servicio público. “Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, manifestó. En su mensaje, concluyó reiterando su confianza en las instituciones democráticas.