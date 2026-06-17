Enrique Inzunza descarta buscar candidatura a Gobernador de Sinaloa; seguirá como Senador cargo hasta 2030, dice

El Senador de Morena por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que reiteró su compromiso de permanecer en el Senado de la República hasta el término de su mandato, en 2030, con lo que dejó entrever su desinterés por registrarse en el proceso interno que Morena abrirá el 22 de junio para definir coordinaciones estatales de cara a los comicios de 2027.

El mensaje, de tono autobiográfico, fue publicado en un contexto de intensa presión política e institucional sobre Inzunza Cázarez, quien desde el 29 de abril de 2026 enfrenta cargos formales ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en el expediente S9 23 Cr. 180.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala como presunto enlace entre los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López— y el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial estadounidense.

“Fui electo Senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses, quienes me confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria de la nación para el periodo 2024-2030”, escribió el legislador, quien añadió que esa responsabilidad la honrará “con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”.

El resto del texto trazó una semblanza de sus orígenes en los altos de Sinaloa, con referencias a la labranza, el trabajo como vaquero y estibador, y sus años en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, donde hizo carrera durante más de 25 años y llegó a presidir el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad en varias ocasiones.

“Uno es lo que ha sido toda la vida”, escribió el Senador.

La declaración de Inzunza Cázarez se produce cuando Morena debate internamente el manejo político del caso.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reconoció el 16 de junio que el Senador “no atraviesa su mejor momento de reputación” y precisó que, si decidiera registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Sinaloa, la Comisión tomaría las valoraciones correspondientes.

La dirigente señaló que el partido consultará a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la comisión de investigación aprobada en el Congreso de la Unión —con los votos de Morena, el PT y el PVEM, ante el rechazo del PAN y el PRI— para detectar posibles vínculos con el crimen organizado en los perfiles aspirantes.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha sostenido que los señalamientos del Departamento de Justicia “apuntan más a una narrativa política que a una narrativa judicial”, dado que ninguna solicitud formal ha sido cumplimentada.

Mier Velazco descartó que el Senado se convierta en “paredón político” para juzgar a sus integrantes sin pruebas, aunque resolvió excluir a Inzunza Cázarez de las sesiones de la Comisión Permanente durante el receso legislativo que concluye a finales de agosto de 2026.

“En el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, ahí tiene que presentarse”, precisó.

El legislador compareció ante la Fiscalía General de la República el 26 de mayo sin representación legal, actuando como abogado de sí mismo, y al día siguiente acudió nuevamente ante la dependencia como parte de un grupo de siete personas que rindieron entrevistas ministeriales.

Sin embargo, solicitó una licencia legislativa de apenas 22 horas durante el periodo extraordinario del 28 y 29 de mayo de 2026 para que su suplente, Omar Alejandro López Campos —Secretario del Bienestar en Sinaloa—, tomara protesta en su lugar, antes de reincorporarse formalmente al cargo a las 2:58 horas del 29 de mayo.

Esa misma noche, el legislador fue fotografiado en la ceremonia de graduación de la Prepa Tec del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Culiacán, donde uno de sus hijos concluyó estudios.

El PAN ha demandado la desaparición de poderes en Sinaloa, mientras que Movimiento Ciudadano presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de desafuero contra Inzunza Cázarez, Rocha Moya y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fijó el expediente ante la Jueza federal Katherine Polk Failla; la próxima audiencia en el caso de Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa y primer acusado en entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, quedó programada para el 4 de agosto de 2026.